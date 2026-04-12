Incendiu la Termocentrala Rovinari: singurul grup energetic funcțional, oprit de urgență. Manevrele anunțate de Complexul Oltenia

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la Termocentrala Rovinari, afectând Grupul energetic 5, singurul aflat în funcțiune la acel moment. Flăcările s-au manifestat la nivelul unor instalații tehnice.

UPDATE „Sunt în derulare manevrele necesare pentru pornirea Grupului 4”

Complexul Energetic Oltenia a transmis, într-un comunicat că se fac manevre pentru pornirea Grupului 4:

„În data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 08:00, la Sucursala Electrocentrale Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a avut loc un incendiu la nivelul postului de lucru al operatorului ( container ) din zona instalației de desulfurare, amplasat în proximitatea traseelor de cabluri electrice. Incendiul s-a extins la cablurile de forță și de comandă din zona absorberului instalației de desulfurare aferente Blocului Energetic nr. 5 .Personalul din cadrul SE Rovinari a acționat imediat, reușind localizarea și lichidarea rapidă a incendiului. Nu au fost înregistrate victime. Din motive de siguranță, a fost dispusă oprirea controlată a Grupului 5 conform procedurilor specifice, iar în prezent sunt în derulare manevrele necesare pentru pornirea Grupului 4.

Din primele verificări, avaria are un impact redus și urmează a fi remediată în perioada următoare cu personalul din cadrul S.E. Rovinari.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite în urma verificărilor echipelor tehnice de specialitate.

Știrea inițială

Grupul 5 al Termocentralei Rovinari a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță, în timp ce echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au intervenit pentru stingerea focului și securizarea instalațiilor, potrivit iAM NEWS

Incendiul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, iar mai multe autospeciale au fost trimise la fața locului, potrivi

Potrivit primelor informații, operatorul centralei a încercat repornirea grupului energetic 4 pentru a se putea asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică.

Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore, timp în care incendiul a fost localizat și lichidat, înainte să se extindă la alte zone ale centralei.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Activitatea termocentralei nu a fost afectată semnificativ pe termen lung, însă evaluările tehnice sunt în desfășurare. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma unei anchete de specialitate.