Italienii s-au răzbunat pe Jannik Sinner. Adevăratul motiv pentru care nu a primit titlul de atletul italian al anului. Cine a câștigat, de fapt
Lorenzo Musetti a fost desemnat atletul italian al anului de publicația Gazzetta dello Sport, o decizie care a surprins, având în vedere sezonul excelent reușit de Jannik Sinner.
Mulți consideră că alegerea jurnaliștilor are legătură cu refuzul lui Sinner de a juca pentru Italia în Cupa Davis.
Jannik Sinner a avut un an de top. A ajuns în finale la toate turneele de Grand Slam și a câștigat Australian Open și Wimbledon. Pe lângă acestea, a mai obținut patru titluri, în ciuda unei suspendări de trei luni pentru dopaj, care i-a afectat poziția finală din clasamentul ATP. Chiar și așa, Sinner a fost, fără îndoială, cel mai bun jucător italian al anului 2025.
Decizia sa de a nu participa în Cupa Davis a stârnit însă nemulțumirea fanilor și multe controverse. Deși Italia a câștigat competiția, supărarea față de liderul tenisului italian a persistat.
În acest context, Gazzetta dello Sport l-a ales pe Lorenzo Musetti drept atletul anului. Musetti a avut un sezon solid și a participat la Turneul Campionilor, dar rezultatele sale nu se compară cu cele ale lui Sinner. Spre deosebire de acesta, Musetti a lipsit din Cupa Davis din motive medicale, fiind epuizat după lupta pentru calificarea la turneul de final de sezon.
Rezultatele înregistrate de Musetti în 2025:
- Semifinală la Wimbledon;
- Sfert de finală la US Open;
- Turul al 3-lea la Australian Open;
- Primul tur la Roland Garros;
- O finală ATP 1000 pierdută;
- Două finale ATP 250 pierdute.
Rezultatele înregistrate de Jannik Sinner în 2025:
- Câștigător la Australian Open;
- Câștigător la Wimbledon;
- Finală la Roland Garros;
- Finală la US Open;
- Câștigător al Turneului Campionilor;
- Câștigător al unui turneu ATP 1000;
- A câștigat două turnee ATP 500.