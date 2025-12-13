Italienii s-au răzbunat pe Jannik Sinner. Adevăratul motiv pentru care nu a primit titlul de atletul italian al anului. Cine a câștigat, de fapt

Lorenzo Musetti a fost desemnat atletul italian al anului de publicația Gazzetta dello Sport, o decizie care a surprins, având în vedere sezonul excelent reușit de Jannik Sinner.

Mulți consideră că alegerea jurnaliștilor are legătură cu refuzul lui Sinner de a juca pentru Italia în Cupa Davis.

Jannik Sinner a avut un an de top. A ajuns în finale la toate turneele de Grand Slam și a câștigat Australian Open și Wimbledon. Pe lângă acestea, a mai obținut patru titluri, în ciuda unei suspendări de trei luni pentru dopaj, care i-a afectat poziția finală din clasamentul ATP. Chiar și așa, Sinner a fost, fără îndoială, cel mai bun jucător italian al anului 2025.

Decizia sa de a nu participa în Cupa Davis a stârnit însă nemulțumirea fanilor și multe controverse. Deși Italia a câștigat competiția, supărarea față de liderul tenisului italian a persistat.

În acest context, Gazzetta dello Sport l-a ales pe Lorenzo Musetti drept atletul anului. Musetti a avut un sezon solid și a participat la Turneul Campionilor, dar rezultatele sale nu se compară cu cele ale lui Sinner. Spre deosebire de acesta, Musetti a lipsit din Cupa Davis din motive medicale, fiind epuizat după lupta pentru calificarea la turneul de final de sezon.

🇮🇹🏆 Gazzetta dello Sport name Lorenzo Musetti as their ‘Italian Athlete of the Year’ Award winner pic.twitter.com/ZuXjULNlDA — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 11, 2025

Rezultatele înregistrate de Musetti în 2025:

- Semifinală la Wimbledon;

- Sfert de finală la US Open;

- Turul al 3-lea la Australian Open;

- Primul tur la Roland Garros;

- O finală ATP 1000 pierdută;

- Două finale ATP 250 pierdute.

Rezultatele înregistrate de Jannik Sinner în 2025:

- Câștigător la Australian Open;

- Câștigător la Wimbledon;

- Finală la Roland Garros;

- Finală la US Open;

- Câștigător al Turneului Campionilor;

- Câștigător al unui turneu ATP 1000;

- A câștigat două turnee ATP 500.