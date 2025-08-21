Lucrări de urgență în Parcul Herăstrău: vor fi consolidate aleile în pericol de prăbușire, după ce malul lacului s-a surpat

Primăria Capitalei a demarat lucrări de urgență pentru a reface aleile din Parcul Herăstrău. Prima intervenție vizează zona dintre Clubul de Canotaj și Zona Pescarilor, unde malul lacului s-a surpat și există un risc real de prăbușire.

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că situația nu mai poate fi amânată. „Aleea dintre Clubul de Canotaj şi Zona Pescarilor este grav afectată şi prezintă risc real de prăbuşire. Astăzi am început lucrările de punere în siguranţă, o intervenţie necesară, imediată şi aşteptată de toţi cei care vizitează parcul”, a declarat edilul, aflat pe teren alături de administratorul public, Lucian Judele.

Edilul a explicat că primele lucrări vizează consolidarea unei porțiuni de alee unde malul lacului a cedat din cauza eroziunii și a condițiilor meteo. „Această lucrare de urgenţă va dura aproximativ o săptămână şi este necesară pentru ca bucureştenii să poată circula în siguranţă”, a spus Bujduveanu, citat de News.ro.

Modernizare și consolidare pe termen lung

Primarul a anunțat și alte lucrări în perioada imediat următoare: „În două săptămâni începem asfaltarea aleilor principale. În paralel, continuăm procedurile pentru a obţine autorizaţia necesară lucrării mari de consolidare a malurilor lacului. Estimăm că începând cu luna octombrie vom putea demara acest proiect complex. În cadrul acestui proiect vom moderniza şi sistemul de iluminat, astfel încât Herăstrăul să fie un parc sigur şi primitor şi pe timp de seară”.

→ Imaginea 1/5: Bucureștiul începe lucrările de refacere a aleilor din Parcul Herăstrău FOTO: Facebook

Totodată, în parc au loc și acțiuni de curățenie și igienizare. „Herăstrăul este cel mai mare parc al Capitalei şi o mândrie pentru Bucureşti. După ani de degradare, punem rând pe rând lucrurile la punct: reparaţii, curăţenie, igienizare, consolidări şi modernizări. Le cerem bucureştenilor înţelegere pentru restricţiile temporare de circulaţie din zonă, unde există deja rute alternative semnalizate. Beneficiul va fi unul important pentru toată comunitatea, iar până în 2026 ne dorim ca aleile şi malurile Herăstrăului să arate aşa cum merită bucureştenii. Rezolvăm ce e urgent şi continuăm să îngrijim Capitala”, a mai spus primarul general.

Alei vechi de aproape un secol

Administratorul public Lucian Judele a precizat că aleile din Herăstrău au o vechime de aproape 100 de ani, iar în timp structura lor a fost afectată de rădăcinile arborilor și de fenomenele meteo. Cea mai mare problemă o reprezintă însă surparea malului.

„Am accelerat procedurile şi am obţinut o autorizaţie pentru lucrările de punere în siguranţă a aleii afectate pe o lungime de aproximativ 25-30 de metri. Lucrările de reabilitare se vor desfăşura în două etape: prima etapă, din octombrie 2025 până în aprilie 2026, iar a doua etapă, începând din toamna anului 2026. Obiectivul nostru este ca în 2026, Parcul Herăstrău să arate aşa ca parcurile din capitalele europene”, a explicat Judele.

El a mai menționat că toate avizele pentru defrișarea arborilor uscați din Capitală au fost emise, ceea ce permite intervenții rapide acolo unde este nevoie. „Astfel, putem interveni prompt acolo unde este nevoie pentru siguranţa cetăţenilor”, a conchis administratorul public.