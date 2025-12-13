Pățania unei bunici care a postat pe Facebook imagini de la nașterea nepotului. Fiica ei a dat-o în judecată

O bunică din insula daneză Funen a fost găsită vinovată de încălcarea intimității, după ce a publicat pe rețelele sociale imagini cu fiica ei în timpul nașterii.

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a filmat și fotografiat evenimentul, iar ulterior a decis să posteze materialele pe Facebook, fapt care a determinat-o chiar pe fiica ei să o reclame la Poliție.

„Conform legislației daneze, fotografierea și distribuirea imaginilor intime ale unei persoane fără permisiune reprezintă infracțiune, chiar dacă persoana fotografiată este membru al familiei”, potrivit publicației fyens.dk.

Documentele instanței arată că, în noiembrie, Tribunalul din Odense a considerat-o vinovată pe bunică, într-un caz calificat de autorități drept „neobișnuit”.

În 2024, femeia a postat patru fotografii realizate în sala de nașteri, în care apărea abdomenul fiicei în travaliu și bebelușul imediat după naștere, însoțite de mesajul scurt: „Primul meu nepot”.

Fiica, deranjată de faptul că imaginile au fost publicate fără consimțământul ei, a depus plângere penală și a solicitat ștergerea postărilor.

Deși fotografiile au fost eliminate, bunica le-a repostat cu câteva zile înainte de termenul de judecată, ceea ce a cântărit în defavoarea ei.

Condamnată la 14 zile de închisoare cu suspendare, bunica nu s-a prezentat la proces, însă instanța a decis că publicarea repetată a imaginilor constituie un element agravant.

Judecătorul a subliniat că „repostarea fotografiilor, după citarea în instanță, cântărește semnificativ împotriva inculpatei”.

Ea a fost obligată să șteargă imaginile și să-i plătească fiicei daune morale în valoare de 10.000 de coroane daneze (aproximativ 1.300 de euro), deși tânăra ceruse dublu.