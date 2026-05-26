UE răspunde Kremlinului: „Kievul rezistă. Și noi la fel”. Orice atac asupra ambasadelor va fi considerat deliberat

Ministerul de Externe al Poloniei a reacționat ferm după noile amenințări lansate de Rusia privind posibile lovituri asupra Kievului. Varșovia transmite că orice atac asupra reprezentanțelor diplomatice străine din capitala Ucrainei va fi interpretat drept o acțiune intenționată și ostilă.

Reacția vine după ce Ministerul rus de Externe a cerut diplomaților și cetățenilor străini să părăsească „de urgență” Kievul, invocând presupuse pregătiri pentru atacuri asupra unor „centre de comandă” și obiective militare ucrainene.

„Rusia susține de ani întregi că nu poartă un război, ci o așa-numită «operațiune militară specială», cu obiective limitate și ținte exclusiv militare. În aceste condiții, orice lovitură asupra infrastructurii civile sau diplomatice va fi considerată o acțiune agresivă și deliberată”, au transmis oficialii polonezi.

Varșovia condamnă, de asemenea, atacurile constante ale Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina și acuză Kremlinul că încalcă flagrant dreptul internațional. Diplomația poloneză avertizează că agresiunea rusă provoacă pierderi umane uriașe și pune sub semnul întrebării statutul Federației Ruse de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

UE nu își va retrage reprezentanții din capitala ucraineană

Și Uniunea Europeană a reacționat dur la mesajele Moscovei. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová, a calificat declarațiile diplomației ruse drept „un nou exercițiu de cinism”.

Diplomata europeană a acuzat Kremlinul că încearcă să invoce acum dreptul internațional umanitar, după ani întregi de bombardamente asupra zonelor civile din Ucraina.

„Un regim care a atacat blocuri de locuințe, maternități, școli, muzee și centrale electrice vorbește astăzi despre Convențiile de la Geneva. Este un nivel de ipocrizie greu de egalat”, a afirmat aceasta.

Mathernová a transmis că UE nu își va retrage reprezentanții din capitala ucraineană și că sprijinul pentru Ucraina rămâne intact.

„UE nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina. Kievul rezistă. Ucraina rezistă. Și noi la fel”, a spus ambasadoarea.

Kievul acuză Rusia de șantaj diplomatic

Ministerul ucrainean de Externe a mulțumit misiunilor diplomatice care continuă să funcționeze în Ucraina, în ciuda amenințărilor lansate de Moscova.

Oficialii de la Kiev afirmă că nivelul de risc nu diferă semnificativ de cel existent în ultimii ani de război și califică noile avertismente ale Rusiei drept „șantaj fără rușine”.

Potrivit diplomației ucrainene, Moscova recunoaște practic faptul că utilizează bombardamentele și amenințările ca instrument de intimidare împotriva comunității internaționale.

„Aceste declarații pot deveni probe importante în viitoare proceduri internaționale împotriva statului agresor”, au transmis reprezentanții MAE ucrainean.

Moscova invocă atacul asupra Starobilskului

Rusia susține că amenințările privind noi atacuri asupra Kievului sunt o reacție la lovitura lansată de armata ucraineană asupra unor clădiri din orașul ocupat Starobilsk, în regiunea Lugansk.

Kremlinul a afirmat că ținta ar fi fost un colegiu pedagogic și că în urma atacului ar fi murit civili. În schimb, Statul Major al armatei ucrainene susține că obiectivul real a fost cartierul general al unității ruse „Rubikon”, implicată în operațiuni cu drone.

Occidentul vede o strategie de intimidare

În analiza apărută în presa internațională, noile amenințări ale Rusiei sunt descrise drept o tentativă de presiune psihologică asupra statelor occidentale și a corpului diplomatic internațional.

Potrivit evaluărilor occidentale, Kremlinul încearcă să obțină prin intimidare ceea ce nu a reușit pe front: izolarea Ucrainei și slăbirea sprijinului extern.

Diplomați din peste 70 de state au participat recent, alături de ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, la o vizită în zonele din Kiev afectate de bombardamentele rusești, într-un gest de solidaritate față de Ucraina.

Mesajul transmis de aliații Kievului este că amenințările Kremlinului nu vor determina retragerea sprijinului politic și militar pentru Ucraina.