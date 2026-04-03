Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, sub control judiciar pentru luare de mită și abuz în serviciu

Arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, Morth Izabella-Mihaela, alături de alți trei inculpați, au fost plasați sub control judiciar joi, 2 aprilie, fiind acuzați de luare și dare de mită, precum și de abuz în serviciu.

„Procurorii din cadrul Biroului teritorial Baia Mare – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 02 aprilie 2026, față de următorii inculpați:

MORTH IZABELLA-MIHAELA, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (șapte acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

M.Z.A., arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale),

K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită”, transmite DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2023 - iulie 2025, Morth Izabella-Mihaela ar fi emis ilegal un certificat de urbanism și șase autorizații de construire, favorizând beneficiarii și prejudiciind interesele municipiului și ale unor persoane.

De asemenea, în perioada decembrie 2019 - martie 2025, Morth Izabella-Mihaela ar fi primit în mod repetat foloase necuvenite (haine, electrocasnice sau mobilier) în valoare de peste 56.000 de lei, de la M.Z.A., arhitect și administrator al unei firme, precum și de la P.F., K.R. și V.F.M., reprezentanți ai unor companii din domeniul imobiliar și al construcțiilor, în schimbul îndeplinirii sau urgentării unor acte ce țineau de atribuțiile sale.

Pe durata controlului judiciar, inculpații nu au voie să comunice între ei sau cu alte persoane din dosar, iar unii dintre ei nu pot părăsi țara fără acordul autorităților. De asemenea, Morth Izabella-Mihaela nu mai poate exercita funcția de arhitect-șef al municipiului Baia Mare.

Procurorii avertizează că, în cazul încălcării obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.