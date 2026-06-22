Locatarii evacuați luni, 22 iunie, dintr-un bloc situat pe Strada Postăvarul din Capitală se pot întoarce în apartamente, după ce echipele de intervenție au efectuat măsurători în imobil și nu au identificat valori care să depășească limitele normale. Evacuarea a fost dispusă preventiv în urma unei scurgeri de gaz la o conductă care face legătura cu blocul.

UPDATE: Pericolul de explozie din Rahova a fost înlăturat. Locatarii evacuați se pot întoarce în apartamente

S-au efectuat măsurători în imobil, nu sunt valori depășite. Se permite accesul locatarilor în apartamente

Știrea inițială

Pericol de explozie în cartierul Rahova din București. 90 de persoane sunt evacuate preventiv, în timp ce echipele de intervenție securizează perimetrul și efectuează verificări pentru eliminarea oricărui risc.

Pericol de explozie pe Strada Postăvarul din Sectorul 5, București, după ce a fost semnalată o scurgere de gaz la o conductă care face legătura cu un bloc de locuințe. Ca măsură preventivă, autoritățile au decis evacuarea tuturor celor șase scări ale imobilului, pentru a elimina orice risc pentru locatari.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, echipaje SABIF, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj CBRN. Până în acest moment, aproximativ 90 de persoane au fost evacuate, iar reprezentanții companiei de gaze au întrerupt alimentarea cu gaz. Totodată, au fost efectuate măsurători la trei dintre scările blocului, fără a fi înregistrate valori care să depășească limitele normale. Intervenția este în desfășurare, iar știrea este în curs de actualizare.

Știre în curs de actualizare