Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă peste 6.000 de locuitori ai cartierului, a anunțat depunerea unei plângeri penale după ce, în weekendul trecut, echipamentele de monitorizare a traficului instalate pe drumul forestier Consolight–Padina au fost vandalizate și furate.

Mașinile stau în coloane infernale pentru că nu se mai poate circula pe Padina. Captură video

Este vorba despre sisteme LPR (de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare), considerate unele dintre cele mai moderne soluții de control al accesului și siguranței rutiere, a căror distrugere a avut efecte imediate asupra comunității.

Consecințele s-au resimțit chiar din dimineața următoare incidentului: sute de copii au ajuns cu întârziere la școală, iar numeroase familii au rămas blocate în trafic, în lipsa unor rute alternative viabile. Dincolo de disconfortul punctual, situația scoate în evidență o problemă mai profundă, legată de lipsa unor soluții durabile de acces pentru cartier și de tensiunile acumulate în ultimul an.

Potrivit federației, aceste incidente nu sunt izolate, ci apar pe fondul unui climat tot mai ostil la adresa comunității. Reprezentanții locuitorilor reclamă o perioadă îndelungată de stigmatizare și hărțuire, inclusiv în mediul online, unde ar fi fost promovate etichete jignitoare și ar fi fost scoase din context discuții interne pentru a alimenta conflicte și divizare. În acest context, a fost depusă recent și o sesizare amplă către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care documentează cazuri repetate de discurs instigator la ură.

Deblocarea drumului Vadul Moldovei, întârziată de blocaje administrative

În urma vandalizării echipamentelor, autoritățile au deschis un dosar penal pentru distrugere și furt, iar la fața locului au intervenit echipe de criminalistică, care au delimitat zona și au ridicat probele necesare anchetei. Toate înregistrările video și audio disponibile au fost puse la dispoziția organelor competente.

Federația subliniază că astfel de acțiuni nu au legătură cu protecția mediului, ci dimpotrivă, contribuie la crearea unui haos suplimentar și la creșterea riscurilor pentru locuitori. În lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților, utilizarea controlată a drumului Consolight–Padina rămâne, în prezent, singura variantă secundară de acces, în condițiile în care proiecte precum deblocarea drumului Vadul Moldovei sunt întârziate de blocaje administrative.

Ministerul Mediului organizează dezbatere publică privind declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată

Reprezentanții comunității atrag atenția că nevoia a două căi de acces funcționale către Sectorul 1 nu este un moft, ci o necesitate esențială pentru siguranța și mobilitatea locuitorilor. Ei fac apel la instituțiile responsabile – de la Guvern și Ministerul Mediului, până la autoritățile locale și Regia Națională a Pădurilor – să intervină rapid și să aplice legea, pentru a preveni escaladarea situației.

În paralel cu aceste probleme locale, contextul general arată o nevoie mai largă de reformă și modernizare a mecanismelor de control și administrare, inclusiv în domenii precum gestionarea accesului și monitorizarea traficului, unde soluțiile digitale devin tot mai importante. La nivel european, de exemplu, se discută deja despre reforme ample în zona vamală, bazate pe digitalizare și sisteme integrate de date, ceea ce reflectă o tendință mai largă de utilizare a tehnologiei pentru creșterea transparenței și eficienței. În mod similar, și la nivel local, astfel de instrumente – precum sistemele LPR – sunt esențiale pentru gestionarea sigură a accesului și pentru prevenirea abuzurilor.

În acest context tensionat, federația cere soluții concrete și rapide, avertizând că amânările și lipsa de acțiune nu fac decât să amplifice tensiunile și să vulnerabilizeze și mai mult o comunitate deja afectată.

În septembrie 2025, a fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva

Amintim că, din septembrie 2025, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform noilor reglementări, circulația auto este permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă este de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășoară într-un singur sens, Consolight - Padina. Staționarea și aruncarea materialelor inflamabile sunt interzise.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, preciza federația.

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea” bolizilor de lux. Ce alte mărci mai sunt licitate
fanatik.ro
image
„Nu mi-e dor de Olanda, aici am papa-nashi”: Atacantul Kevin Brobbey de la FC Argeș s-a îndrăgostit de România
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
observatornews.ro
image
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cu cât vând oierii mieii de Paşte în 2026: diferenţa de preţ faţă de supermarket
playtech.ro
image
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a României
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
După amenințările lui Donald Trump, Iranul a fost anunțat: ”Nu există planul B, C sau D”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 600 de lei de la Primărie pentru carburant sau 50% la abonamentul de transport!
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Cât de mult s-a schimbat Klaus Iohannis la un an de când nu mai este președintele României VIDEO
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?