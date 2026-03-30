Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă peste 6.000 de locuitori ai cartierului, a anunțat depunerea unei plângeri penale după ce, în weekendul trecut, echipamentele de monitorizare a traficului instalate pe drumul forestier Consolight–Padina au fost vandalizate și furate.

Este vorba despre sisteme LPR (de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare), considerate unele dintre cele mai moderne soluții de control al accesului și siguranței rutiere, a căror distrugere a avut efecte imediate asupra comunității.

Consecințele s-au resimțit chiar din dimineața următoare incidentului: sute de copii au ajuns cu întârziere la școală, iar numeroase familii au rămas blocate în trafic, în lipsa unor rute alternative viabile. Dincolo de disconfortul punctual, situația scoate în evidență o problemă mai profundă, legată de lipsa unor soluții durabile de acces pentru cartier și de tensiunile acumulate în ultimul an.

Potrivit federației, aceste incidente nu sunt izolate, ci apar pe fondul unui climat tot mai ostil la adresa comunității. Reprezentanții locuitorilor reclamă o perioadă îndelungată de stigmatizare și hărțuire, inclusiv în mediul online, unde ar fi fost promovate etichete jignitoare și ar fi fost scoase din context discuții interne pentru a alimenta conflicte și divizare. În acest context, a fost depusă recent și o sesizare amplă către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care documentează cazuri repetate de discurs instigator la ură.

Deblocarea drumului Vadul Moldovei, întârziată de blocaje administrative

În urma vandalizării echipamentelor, autoritățile au deschis un dosar penal pentru distrugere și furt, iar la fața locului au intervenit echipe de criminalistică, care au delimitat zona și au ridicat probele necesare anchetei. Toate înregistrările video și audio disponibile au fost puse la dispoziția organelor competente.

Federația subliniază că astfel de acțiuni nu au legătură cu protecția mediului, ci dimpotrivă, contribuie la crearea unui haos suplimentar și la creșterea riscurilor pentru locuitori. În lipsa unor măsuri concrete din partea autorităților, utilizarea controlată a drumului Consolight–Padina rămâne, în prezent, singura variantă secundară de acces, în condițiile în care proiecte precum deblocarea drumului Vadul Moldovei sunt întârziate de blocaje administrative.

Ministerul Mediului organizează dezbatere publică privind declararea Pădurii Băneasa arie naturală protejată

Reprezentanții comunității atrag atenția că nevoia a două căi de acces funcționale către Sectorul 1 nu este un moft, ci o necesitate esențială pentru siguranța și mobilitatea locuitorilor. Ei fac apel la instituțiile responsabile – de la Guvern și Ministerul Mediului, până la autoritățile locale și Regia Națională a Pădurilor – să intervină rapid și să aplice legea, pentru a preveni escaladarea situației.

În paralel cu aceste probleme locale, contextul general arată o nevoie mai largă de reformă și modernizare a mecanismelor de control și administrare, inclusiv în domenii precum gestionarea accesului și monitorizarea traficului, unde soluțiile digitale devin tot mai importante. În mod similar, și la nivel local, astfel de instrumente – precum sistemele LPR – sunt esențiale pentru gestionarea sigură a accesului și pentru prevenirea abuzurilor.

În acest context tensionat, federația cere soluții concrete și rapide, avertizând că amânările și lipsa de acțiune nu fac decât să amplifice tensiunile și să vulnerabilizeze și mai mult o comunitate deja afectată.

În septembrie 2025, a fost modificat acordul dintre Greenfield și Romsilva

Amintim că, din septembrie 2025, accesul pe drumul forestier Consolight – Padina se face după reguli stricte, stabilite prin contractul dintre Federația Greenfield Băneasa și Romsilva. Măsura are ca scop atât siguranța locuitorilor cartierului, cât și protejarea Pădurii Băneasa.

Conform noilor reglementări, circulația auto este permisă de luni până vineri, doar în intervalele 07:00–10:00 și 15:00–18:00, în timp ce în weekend și în restul zilei drumul rămâne deschis exclusiv pentru pietoni și bicicliști. Viteza maximă admisă este de 20 km/h, accesul este permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone, iar tranzitul se desfășoară într-un singur sens, Consolight - Padina. Staționarea și aruncarea materialelor inflamabile sunt interzise.

Federația Greenfield Băneasa subliniază că soluția este una temporară, până la identificarea unor alternative sigure de acces către cartier, și răspunde atât recomandărilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cât și rezultatelor studiului CNAIR pentru Aleea Teișani, care indică nevoia reglementării fluxului de trafic.

„Această rută este vitală pentru siguranța locuitorilor în cazul blocării Aleii Teișani. Beneficiile includ emisii de noxe de șapte ori mai reduse și emisii de particule PM10 diminuate de opt ori”, preciza federația.