Doi bărbaţi, trimişi în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 20 de milioane de lei. Au vândut peste 2.300 de maşini fără să declare veniturile

Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce, prin patru firme pe care le controlau, au vândut peste 2.300 de autoturisme second-hand aduse din străinătate, fără să declare o parte din venituri și trecând în acte achiziții fictive. Prejudiciul adus statului se apropie de 20 de milioane de lei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, un procuror al instituţiei „a dispus trimiterea în judecată a două persoane fizice şi a patru persoane juridice, pentru evaziune fiscală, în formă continuată”.

În rechizitoriu se arată că, în 2019 şi 2020, unul dintre inculpaţi a coordonat, „cu complicitatea altui inculpat, concomitent, patru societăţi comerciale care au avut ca obiect de activitate comercializarea pe teritoriul României de autovehicule second-hand, autovehicule provenite din spaţiul comunitar”, relatează News.ro.

Procurorii susţin că prin aceste firme au fost vândute 2.328 de autoturisme achiziţionate intracomunitar, cu o valoare totală conform facturilor de 136.123.333,14 lei, echivalentul a aproximativ 27,7 milioane de euro.

Venituri nedeclarate şi achiziţii fictive

În documentul anchetatorilor se precizează: „Totodată, s-a reţinut că, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, societăţile şi persoana fizică coordonatoare a acestora au omis să înregistreze în evidenţele contabile şi să declare organelor fiscale, în parte, venituri în cuantum total de 49.740.539,78 lei, respectiv au înregistrat în documentele legale (deconturile de TVA) operaţiuni fictive, anume achiziţii nereale de bunuri şi servicii, în cuantum total de 53.139.413 lei, prin activitatea desfăşurată producându-se un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 19.746.112 lei”.

Sechestru pe maşini, imobile și conturi

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii. A fost pus sechestru pe autoturisme ale firmelor implicate, pe bunuri imobile aparţinând inculpaţilor, precum şi poprire pe sume de bani din conturile unei alte persoane juridice.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti, cu propunerea ca toate măsurile asigurătorii dispuse să fie menţinute pe durata procesului.