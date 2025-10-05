search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum jefuiește statul legal: despăgubiri mult sub valoarea reală a terenurilor expropriate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Românii cu proprietăți vizate de expropriere, pentru construcția de drumuri, extinderea rețelei de metrou sau alte infrastructuri, nu sunt recompensați corect pentru bunul deținut și pierd sume considerabile având în vedere că imobilul afectat, de cele mai multe ori un teren, nu este evaluat la valoarea de piață.

Teren expropriat pentru extinderea unui aeroport
Proprietarii de terenuri expropriate nu sunt despășubiți de stat la justa valoare

Doar 3 din 10 români în această situație contestă în instanță despăgubirile primite de la stat, deși șansele de câștig sunt mari, atrage atenția avocatul Elisabeta Stan, fondatoarea casei de avocatură Elisabeta Stan Law Office.

De cele mai multe ori, statul oferă despăgubiri calculate la valoarea minimă din grila notarială, iar acestea pot fi chiar de până la câteva zeci de ori mai mici decât valoarea reală de piață. Întâlnim nenumărate cazuri de expropriere, pentru terenuri extravilane, terenuri intravilane, magazine, unități comerciale. Însă cele mai dureroase cazuri sunt cele în care oamenii își pierd singura casă prin expropriere și primesc o sumă care nu le ajunge nici pentru un apartament mic. Dacă ar primi valoarea reală de piață, ar putea să își cumpere o locuință similară, dar despăgubirea simbolică îi lasă fără acoperiș deasupra capului. Este una dintre cele mai mari nedreptăți – legea le ia casa, dar nu le dă șansa să își refacă viața”, avertizează avocatul Elisabeta Stan.

În general, cei mai mulți români acceptă despăgubirile primite și nu acționează statul în judecată din lipsă de informare, dar și din teama de birocrație.

În absența unor explicații clare, persoanele expropriate pot întâmpina dificultăți în înțelegerea etapelor legale, a modului de calcul al despăgubirilor, a termenelor de plată și a procedurilor de contestare.

Situația este vizibilă și în cazul exproprierilor pentru extinderea Magistralei 4 de metrou din București, unde mulți proprietari spun că despăgubirile stabilite sunt mult sub valoarea reală de piață și nu le permit să își cumpere o locuință similară cu cea pierdută.

Caz concret: 4.000 de euro vs. 100.000 de euro pentru un teren

În general, doar 20-30% dintre românii vizați de exproprieri decid să dea statul în judecată pentru a contesta suma primită ca despăgubire, potrivit avocatei. 

Un caz recent arată dimensiunea diferențelor: un proprietar a primit inițial 20.865 de lei (aproximativ 4.000 de euro) pentru terenul expropriat într-o zonă puternic dezvoltată imobiliar.

„Cei 4.000 de euro oferiți inițial erau o sumă pur simbolică, insuficientă chiar și pentru un teren mic. A trebuit să demonstrăm în instanță mai multe aspecte, printre care faptul că terenul era intravilan și mult mai valoros decât estimarea inițială. În final, am obținut aproape 100.000 de euro – de 25 de ori mai mult – o despăgubire corectă care îi permite proprietarului să-și cumpere un teren sau o locuință echivalentă. Din păcate, astfel de cazuri nu sunt rare: statul oferă frecvent despăgubiri mult sub valoarea reală, iar doar o parte dintre români aleg să le conteste”, explică avocatul Elisabeta Stan.

Cei care apelează la un avocat și contestă în instanță cuantumul despăgubirilor pentru a primi suma corectă sunt de regulă proprietari informați, care cunosc valoarea reală a proprietății lor și simt că li se face o nedreptate totală.

Cum poți obține suma corectă de la stat în caz de expropriere

Înainte de a deschide procesul în instanță, avocatul realizează o evaluare independentă pentru a verifica dacă suma oferită de stat reflectă valoarea reală de piață a imobilului și pentru a stabili suma corectă pe care ar trebui să o primească românii afectați.

În majoritatea cazurilor, rezultatul analizei arată că proprietatea valorează mult mai mult decât despăgubirea stabilită inițial. În această situație, se inițiază acțiunea în instanță pentru suplimentarea despăgubirii.

Ce se poate cere în instanță:

a) Majorarea despăgubirii până la valoarea de piață a terenului sau imobilului – dacă imobilul are o valoare de piață de 100.000 euro, proprietarul poate cere această sumă în instanță

b) Cheltuieli suplimentare necesare pentru achiziția unei alte proprietăți (onorarii notariale, taxe, comisioane agenții, onorarii avocat)

c) Dobânda legală pentru sumele întârziate, dacă este cazul

• Etapele procedurii de expropriere constau în:

a) Aprobarea proiectului – Guvernul sau autoritățile locale aprobă indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere, împreună cu lista proprietarilor și a despăgubirilor estimate (publicate online sau la sediul expropriatorului);

b) Notificarea proprietarilor – expropriatorul transmite notificări proprietarilor imobilelor incluse în coridorul de expropriere, solicitând depunerea actelor de proprietate în termen de 20 de zile și eliberarea imobilului în 30 de zile;

c) Emiterea Deciziei de expropriere – după notificare, expropriatorul emite decizia de expropriere, act care are valoare de titlu executoriu și permite preluarea imobilului chiar și fără acordul proprietarului; 

d) Stabilirea despăgubirilor – la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se constituie o comisie specială unde se depun cererile pentru despăgubiri. Aceasta emite hotărâri prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor.

Cum funcționează procedura pentru contestarea despăgubirii

În termen de 3 ani de la data comunicării hotărârii, persoana expropriată are dreptul să conteste în instanță cuantumul stabilit al despăgubirilor.

Pentru stabilirea despăgubirii reale, avocatul solicită o evaluare independentă, care de regulă confirmă că valoarea proprietății este mult mai mare decât suma stabilită administrativ.

Citește și: Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Și proprietățile private sunt vizate

În cazurile abordate de echipa Elisabeta Stan Law Office, evaluările arată că valoarea reală este mult mai mare decât valoarea stabilită în procedura administrativă, uneori chiar dublă.

Într-un astfel de proces, o comisie formată din experți ai clientului, ai statului și ai instanței reevaluează bunul expropriat pentru a stabili valoarea corectă. În cazurile avute de avocata Elisabeta Stan, instanța a acordat aproximativ 90% din despăgubirea solicitată, ceea ce confirmă utilitatea evaluării independente inițiale.

Procesul durează, în medie, între 1,5 și 2 ani, iar ultima etapă este executarea silită a statului pentru recuperarea banilor. Legea menționează că nu se poate cere anularea exproprierii, ci doar suplimentarea sumei. Însă orice român a cărui proprietate este expropriată poate deschide proces în instanță în cel mult 3 ani de la data comunicării procesului-verbal prin care este stabilită despăgubirea.

Cazul prezentat arată cât de mari pot fi diferențele între despăgubirile oferite de stat și valoarea reală de piață a proprietăților expropriate. De la câteva mii de euro, cât se oferă inițial, până la sute de mii de euro, cât se pot obține în instanță, drumul este lung, dar șansele de succes sunt ridicate.

Avocatul atrage atenția că fiecare proprietar are dreptul să primească o despăgubire corectă, care să îi permită să își refacă viața și să își cumpere o proprietate echivalentă. Acceptarea unei sume simbolice înseamnă pierderea unei valori reale și, în unele cazuri, pierderea șansei de a mai avea o locuință.

Ce este exproprierea și când poate fi dispusă

Exproprierea presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil, de regulă un teren, însă pot fi vizate și construcțiile amplasate pe acesta, din patrimoniul unei persoane fizice ori juridice sau al altei entități, în proprietatea statului (inclusiv a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor), explică avocații Scutari Law. Acest transfer are loc exclusiv pentru realizarea unor lucrări de utilitate publică, conform prevederilor legale.

Exproprierea poate fi dispusă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții esențiale:

• existența unei cauze de utilitate publică;

• acordarea unei despăgubiri juste și prealabile proprietarului afectat.

Etapele procedurii de expropriere

În forma sa esențială, procedura de expropriere presupune parcurgerea unor etape-cheie, prezentate mai jos. În practică, însă, pot apărea unele particularități ale fiecărei proceduri individuale. Unele situații pot necesita măsuri suplimentare, iar altele pot ridica probleme de drept succesoral sau legate de titlurile de proprietate. Pentru o analiză corectă a fiecărei situații, vă puteți adresa inclusiv unui avocat specializat în exproprieri, care vă poate oferi sprijin juridic specializat în funcție de circumstanțele concrete.

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Aprobarea se face printr-o hotărâre a Guvernului sau, după caz, a autorităților administrației publice locale ori județene, care vizează aspectele tehnice ale lucrărilor și are la bază, de regulă, un studiu de fezabilitate.

2. Aprobarea coridorului de expropriere (amplasamentul lucrărilor), listei proprietarilor imobilelor afectate și a despăgubirilor estimate de expropriator

Acestea sunt aprobate printr-o hotărâre a Guvernului sau, după caz, a autorității administrației publice locale sau județene. Listele cu proprietarii și valorile despăgubirilor sunt publice și pot fi consultate la sediul expropriatorului, pe site-ul acestuia sau, după caz, în Monitorul Oficial al României.

Citește și: Scandal după exproprierile pentru Magistrala 4 de metrou. Proprietarii nemulțumiți amenință statul cu procese

3. Notificarea intenției de expropriere

Expropriatorul transmite o notificare de expropriere către persoanele vizate, solicitându-le să depună, în termen de 20 de zile, actele care atestă dreptul de proprietate. În același document se menționează obligația persoanei expropriate de a elibera imobilul în termen de 30 de zile. Deși notificarea face referire la stabilirea unei despăgubiri juste, în practică, suma aprobată în etapa anterioară (vezi punctul 2) rămâne, de regulă, neschimbată.

4. Emiterea deciziei de expropriere

După transmiterea notificărilor, expropriatorul emite decizia de expropriere, care constituie titlu executoriu și permite preluarea imobilului chiar și fără acordul proprietarului. Această decizie produce efecte inclusiv împotriva persoanelor care nu s-au prezentat în termenul de 20 de zile la sediul expropriatorului sau nu au depus un titlu valabil de proprietate. De asemenea, această decizie produce efecte și în cazul succesiunilor nedeschise, aflate în dezbatere, ori atunci când proprietarii nu sunt cunoscuți.

5. Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real

La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale (în cadrul primăriei) se înființează o comisie specială la care se vor depune cererile pentru încasarea despăgubirilor. Această comisie convoacă persoanele expropriate în vederea încheierii unui proces-verbal, în care se va consemna, printre altele, acordul sau lipsa acordului acestora cu privire la cuantumul despăgubirii oferite.

6. Hotărâre de stabilire a despăgubirilor

Hotărârea este emisă de comisia prevăzută la punctul 5 și cuprinde cuantumul definitiv al despăgubirilor. Ea se emite indiferent dacă persoana expropriată s-a prezentat sau nu în fața comisiei și se comunică ulterior acesteia. De la data comunicării hotărârii, persoana expropriată poate contesta în instanță cuantumul despăgubirii stabilite pentru terenul expropriat.

În ceea ce privește durata acestor etape, aceasta variază semnificativ de la un caz la altul. Din momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici (pct. 1) și până la adoptarea hotărârii privind despăgubirile (pct. 6), pot trece între 1 și 3 ani, această perioadă este estimativă, bazată pe practica observată. Prin urmare, nu se poate indica un interval de timp exact pentru parcurgerea acestor etape.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
mediafax.ro
image
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
De ce nu e bine să oprești complet căldura când pleci de acasă mai mult timp
playtech.ro
image
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
romaniatv.net
image
Românii care au trimis colete cu plata ramburs, vânați de Fisc. ANAF a cerut liste de la curieri
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Zodia ocrotită de Sf. Parascheva toată luna octombrie 2025. Sfânta îi e alături la orice pas, o ferește de rele și îi aduce liniște sufletească
click.ro
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Cât costă o salată, o supă sau o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prețurile din localul unde totul e gătit cu mare grijă
click.ro
Dan Alexa și băiatul lui, Arkan FOTO Ștefan Ovidiu (1) jpg
EXCLUSIV Dan Alexa, viața după Asia Express și divorț: „La 45 de ani, altfel trăiesc sentimentul de tată”
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Zodia ocrotită de Sf. Parascheva toată luna octombrie 2025. Sfânta îi e alături la orice pas, o ferește de rele și îi aduce liniște sufletească

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!