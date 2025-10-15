De când vor avea bucureștenii căldură și pe timpul zilei. Anunțul Termoenergetica

Pornirea sistemelor centralizate de încălzire din Capitală nu depinde doar de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 337/2018. În prezent, căldura este livrată doar pe timpul nopții, dar mulți bucureșteni se întreabă când vor avea căldură și pe timp de zi.

Reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) au explicat pentru Digi24.ro că furnizarea căldurii pe timpul zilei va începe odată cu scăderea constantă a temperaturilor exterioare. În prezent, căldura este livrată doar pe timpul nopții, întrucât valorile termice din timpul zilei se mențin peste 10 grade Celsius, uneori chiar în jurul a 20 de grade.

„Probele la instalațiile de termoficare au fost deja efectuate. Întrucât temperaturile din timpul zilei se mențin peste 10 grade Celsius - zilele trecute situându-se chiar în jurul valorii de 20 de grade Celsius - iar multe asociații de proprietari nu au deschis încă vanele din subsol, furnizarea căldurii se face doar pe timpul nopții. Solicitarea către producătorii de energie termică este aceea de a crește sarcina termică etapizat, în funcție de evoluția temperaturilor, astfel încât livrarea continuă pe timp de zi va începe odată cu scăderea constantă a acestora. (a temperaturilor)”, au declarat reprezentanții CMTEB pentru Digi24.

Conform legislației, încălzirea centralizată se pornește după trei zile consecutive în care temperatura medie exterioară scade sub 10°C, între orele 18:00 și 6:00. Oprirea căldurii se face după trei zile consecutive cu temperaturi peste acest prag.

Între timp, în alte orașe din țară, cum ar fi Oradea, sistemul de termoficare a fost deja pornit. Compania Termoficare Oradea SA a început treptat furnizarea agentului termic încă din 2 octombrie 2025, după ce temperatura nocturnă a scăzut sub 10°C trei nopți la rând. Prioritate au avut spitalele, școlile, grădinițele și căminele de bătrâni.

La București, CMTEB a anunțat că procesul de furnizare a agentului termic pentru sezonul rece 2025-2026 a început gradual pe 6 octombrie, prin pornirea surselor de producere și creșterea debitului termic în rețea.

Furnizarea continuă pe timpul zilei va începe în perioada următoare, imediat ce temperaturile exterioare vor scădea constant sub pragul legal.