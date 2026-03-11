Idei simple pentru o grădină ușor de întreținut primăvara. Trucurile recomandate de specialiști

Odată cu venirea primăverii, mulți oameni încep să își amenajeze grădinile. Procesul nu trebuie însă să însemne multă muncă sau weekenduri întregi dedicate întreținerii, deoarece există numeroase soluții simple care pot reduce timpul necesar pentru îngrijirea plantelor, tunderea gazonului sau curățarea spațiului verde.

Specialiștii în peisagistică spun că, prin câteva alegeri inspirate, curtea poate arăta bine pe termen lung fără eforturi mari.

Una dintre ideile recomandate este amenajarea unei grădini cu pietre, cunoscută și sub numele de rock garden. În acest tip de design sunt folosite roci decorative, combinate cu plante rezistente.

O astfel de grădină are nevoie de foarte puțină apă și nu necesită o îngrijire constantă, iar aspectul ei poate rămâne plăcut ani la rând.

O altă soluție eficientă este folosirea unei suprafețe mai mari de mulci. Mulciul reprezintă un strat de material organic, precum scoarța de copac, care se așază peste sol. Acesta ajută la păstrarea umidității în pământ și împiedică dezvoltarea buruienilor.

În plus, reduce suprafața de gazon care trebuie tunsă frecvent.

Plantele decorative, precum ierburile ornamentale, sunt și ele o alegere inspirată pentru o grădină ușor de întreținut. Acestea sunt rezistente la secetă, se adaptează bine la diferite condiții și au nevoie de îngrijire minimă.

În același timp, pot adăuga un aspect elegant și natural spațiului exterior.

În amenajarea curții pot fi integrate și elemente solide, cum ar fi aleile din piatră, terasele sau pergolele. Acestea fac parte din ceea ce specialiștii numesc „hardscaping” și au rolul de a reduce suprafața plantată. În plus, astfel de elemente sunt durabile și necesită doar întreținere ocazională, potrivit Real Simple.

