Ciucu, despre cele aproape 50 de șantiere din București: „S-a mai construit atât când au făcut comuniștii blocurile-dormitor”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, afirmă că își asumă disconfortul creat de numărul mare de șantiere deschise în București și susține că amploarea lucrărilor de infrastructură este fără precedent după 1989.

Edilul a declarat vineri seară, într-o intervenție la România TV, că intenționează să candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, apreciind că este nevoie de aproximativ zece ani pentru modernizarea orașului.

Aproximativ 50 de șantiere în Capitală

Potrivit edilului, în prezent sunt deschise aproape 50 de șantiere în București, dintre care 12 vizează modernizarea liniilor de tramvai. Restul lucrărilor sunt legate de rețelele de termoficare, infrastructura rutieră și alte investiții majore.

Ciucu a explicat că unele dintre șantiere vor fi finalizate până la sfârșitul anului, în timp ce proiectele mai complexe, care implică intervenții la rețelele subterane de apă, canalizare, energie sau gaze, vor necesita perioade mai lungi de execuție.

„Prin aceste lucrări, nu se va mai interveni în alți 40-50 de ani de acum înainte. Înțeleg că este inconfortabil. Alternativa era să nu fac nimic. Prefer că oamenii să mă înjure că fac și nu să mă înjure că nu fac”, a declarat primarul.

Edilul a recunoscut că lucrările generează nemulțumiri în rândul bucureștenilor, însă consideră că investițiile sunt necesare pentru dezvoltarea orașului.

„S-a mai construit atât în București când au făcut comuniștii blocurile-dormitor”

Primarul general susține că volumul actual al lucrărilor de infrastructură este comparabil doar cu marile proiecte de urbanizare din perioada comunistă.

„S-a mai construit atât în București când au făcut comuniștii blocurile-dormitor”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a vorbit și despre necesitatea reabilitării liniilor de tramvai, multe dintre ele vechi de zeci de ani. Potrivit lui Ciucu, starea infrastructurii afectează inclusiv noile tramvaie achiziționate de municipalitate.

„Tramvaiele acelea scumpe pe care le-a cumpărat Primăria Capitalei se strică, cad. Ne costă mult mai mult pentru că nu avem șine de tramvai. Aproape că merg pe beton”, a afirmat primarul.