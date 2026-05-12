Primăria Sectorului 3 vrea să aloce alte 43 milioane de lei pentru „Aqua Park Pantelimon”. Explicația lui Negoiță

Consiliul Local al Sectorului 3 urmează să voteze, la propunerea primarului Robert Negoiță, atribuirea unui nou contract pentru lucrările la „Aqua Park Pantelimon”, în valoare de peste 43 de milioane de lei, TVA inclus, către compania municipală Algorithm Construcții S3 SRL. Proiectul, lansat în urmă cu 8 ani și programat inițial pentru finalizare în 2019, a ajuns să coste aproape dublu față de estimarea inițială, după mai multe majorări succesive de buget.

Lucrările la Aqua Park Pantelimon au început în 2018, cu un termen inițial de finalizare stabilit pentru anul 2019. Inițial, investiția ar fi trebuit să se ridice la 112 milioane de lei.

Potrivit documentației proiectului, Aqua Park Pantelimon ar urma să includă șase bazine exterioare de dimensiuni și adâncimi diferite, dintre care unele vor fi integrate cu instalații pentru tobogane acvatice. Complexul este prevăzut și cu zone de relaxare și agrement, piscine destinate copiilor și adulților, precum și facilități de tip SPA, inclusiv saune, salină și spații dedicate wellness-ului și recreerii.

În decembrie 2025, Consiliul Local a aprobat o suplimentare de aproximativ 56 de milioane de lei pentru același proiect. În urma noii alocări, valoarea totală estimată a investiției ajunge la aproximativ 216 milioane de lei.

La momentul respectiv, Robert Negoiță a postat un videoclip din Parcul Pantelimon, în care și-a cerut scuze pentru întârzieri, susținând că valoarea investiției a fost subevaluată.

„Trebuie să suplimentăm sumele, pentru a închide această lucrare. Și chiar și așa, suntem la 1.000 și ceva, 1.200 -1.300 euro pe metru pătrat. Nu este nimic exagerat, nu este deloc foarte mult, după suplimentare ajunge la această. Este o mare vină a mea, și a mea, pentru că eu am tras neapărat să o facem cu bani puțini, să alocăm bani puțini, după care evident că n-am fost de acord să renunțăm la calitate. Cei care ați fost aici sau vreți să veniți aici o să vedeți că s-a lucrat cu materiale foarte bune, de foarte bună calitate și este o lucrare extraordinară”, a susținut Negoiță la vremea respectivă.

Negoiță: „Nu e nimic nou”

Având 8 luni ca termen de finalizare, noul contract încheiat de Primăria Sectorului 3 are valoarea de 43,7 milioane de lei, inclusiv TVA, și include lucrări de execuție, precum și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului. În referatul de aprobare, aceste intervenții sunt descrise drept „lucrări necesare finalizării investiției”, care „nu se regăsesc în obiectul contractului inițial”.

Contactat de Adevărul, primarul Sectorului 3 susține că modificările sunt generate de ajustări tehnice apărute pe parcursul lucrărilor.

„E o chestiune de niște corelări, de tipologii de lucrări care nu se știu la început și pe care trebuie să le adauge acum. Nu e nimic nou din ce știu eu. Se mai întâmplă ca proiectanții să mai omită anumite tipuri de lucrări și atunci ele trebuie adăugate”, a declarat edilul pentru Adevărul.

Întrebat despre termenul de deschidere a parcului acvatic, Negoiță a indicat vara acestui an.

Opoziția acuză ilegalități și distrugerea spațiului verde

Reprezentanții opoziției contestă însă atât modul în care a fost dezvoltat proiectul, cât și costurile suplimentare aprobate de administrația locală. Andrei Stan, consilier local USR, susține că lucrările au pornit în baza unei autorizații care nu mai corespunde construcției realizate în teren.

„Construcția a început în mod ilegal, primind autorizație pentru o clădire temporară ușoară, iar acum a ajuns să fie o construcție din beton și cărămidă, cu aproximativ două etaje. Odată cu preluarea acestei bucăți din Parcul Pantelimon, practic a fost redus spațiul verde al cetățenilor, iar întregul parc a fost afectat de lucrările pentru aquaparc. În momentul de față, din păcate, nu mai putem numi ceea ce este acolo parc”, a afirmat acesta.

Consilierul USR acuză și întârzierile repetate ale investiției, despre care spune că sunt prezentate constant drept minore, fără ca proiectul să fie finalizat.

„De cinci ani ni se spune că proiectul este realizat în proporție de 99%. De cinci ani auzim că este aproape gata și tot nu se termină. Este o altă gaură neagră a bugetului Sectorului 3, alături de Hala Laminor”, a declarat Stan.

Acesta critică și procedura de atribuire a contractului către compania municipală a primăriei.

„Ne opunem atribuirii directe către o firmă a Sectorului 3, pentru că este o companie care nu are un istoric foarte bun de management. Aquaparcul este concesionat unei firme private care, potrivit informațiilor apărute în presă la momentul respectiv, avea legături cu Robert Negoiță”, a mai spus consilierul local.

Conform documentației oficiale, Algorithm Construcții S3 SRL a depus o ofertă de 36,1 milioane de lei fără TVA, încadrată în valoarea estimată de autoritatea contractantă. Oferta a fost declarată conformă și admisibilă de comisia de evaluare, iar atribuirea s-a făcut în baza articolului 31 din Legea achizițiilor publice, care permite contractarea directă către întreprinderi publice aflate sub controlul autorității locale.

Parcul acvatic Pantelimon, concesionat unui firme înființate chiar în timpul licitației

După patru licitații ratate, în care nicio companie nu și-ar fi exprimat dorința de a administra noul complex acvatic, Primăria Sectorului 3 a atribuit concesionarea către Aquaventura Water Park Spa SRL, o firmă înființată chiar în timpul licitației, notează Buletin de București. Redevența minimă este de 403.900 de euro pe an, fără TVA. Practic, noul administrator ar urma să plătească circa 4,2% pe an din veniturile obținute.

Marius Turcu, patronul și administratorul Aquaventura Water Park Spa SRL, deține 10% dintr-o altă societate, Imperium Creative Bussines SRL. În 2021, arată sursa citată, Imperium Creative Bussines SRL a cumpărat un imobil de la Future Tools Construction SRL. Aceasta din urmă este o firmă controlată de familia Negoiță.