Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Patru persoane au fost reținute de polițiști joi, 15 ianuarie, după ce, în noiembrie 2025, ar fi agresat mai multe persoane într-un tramvai. Potrivit surselor, cei reținuți fac parte din galeria FCSB și se îndreptau, la momentul incidentului, către meciul FCSB – Petrolul Ploiești.

„Ieri, 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

În urma activităților desfășurate, au fost reținute patru persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

La 22 noiembrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată prin 112 după ce mai multe persoane au fost agresate într-un tramvai.

Ancheta, preluată de Serviciul Grupuri Infracționale Violente, a stabilit că patru persoane ar fi atacat trei minori, de 15 și 16 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și al corpului.

Potrivit surselor Adevărul, inculpații sunt:

Zainea Patris Antonio Mihai - 17 ani

Andrei Cristian Ștefan - 21 ani

Dincă Adrian Laurențiu - 14 ani

Suruparu Luca Mihai - 17 ani

„Prin acțiunile lor, persoanele în cauză ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. În urma activităților desfășurate au fost identificați patru tineri, bănuiți de comiterea faptei”, precizează sursa citată.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, ieri, 15 ianuarie 2026, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Ilfov.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

