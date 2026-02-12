search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”

0
0
Publicat:

Valul de dezinformare privind „flota din umbră” a Rusiei sugerează că Kremlinul devine din ce în ce mai nervos în privința capacității sale de a ocoli sancțiunile europene privind exportul de petrol rusesc.

Rusia dă semne de nervozitate în legătură cu flota fantomă. FOTO: EU vs Disinfo
Rusia dă semne de nervozitate în legătură cu flota fantomă. FOTO: EU vs Disinfo

Așa cum Kremlinul folosește petroliere care arborează pavilioane false pentru a transporta petrol rusesc în străinătate, tot astfel utilizează afirmații false promovate de mașinăria sa de manipulare și interferență informațională externă (FIMI) pentru a distrage atenția de la această practică, arată într-o analiză EUvsDisinfo, portalul Comisiei Europene care combate dezinformarea pro-Kremlin. FIMI este folosită ca parte integrantă a arsenalului strategic al conducerii ruse în confruntarea sa hibridă cu Occidentul.

Nervozitata Rusiei crește 

Nervozitatea tot mai mare de la Moscova are legătură cu următoarea rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei pentru invazia sa ilegală și continuă a Ucrainei. În pregătirea acestor măsuri, așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei a fost supusă unei monitorizări mai atente.

„Flota din umbră” este alcătuită din sute de petroliere învechite care arborează pavilioane false pentru a evita sancțiunile UE. Petrolierele, a căror proprietate a fost deliberat ascunsă, transportă ilegal petrol rusesc și alte mărfuri către cumpărători precum China și India; unele transportă, de asemenea, încărcături militare sau cereale și bunuri culturale furate din Ucraina.

În decembrie, statele membre ale UE au impus măsuri restrictive împotriva a 41 de nave, ridicând numărul petrolierelor sancționate la aproape 600. Sunt în curs dezbateri privind consolidarea regimului de sancțiuni împotriva „flotei din umbră” în următoarea, a 20-a rundă de sancțiuni, așteptată să fie adoptată mai târziu în această lună.

Europa, acuzată de pieraterie

O creștere recentă a confiscărilor de petroliere suspectate că încalcă sancțiunile în Marea Nordului și în Mediterană a sporit, de asemenea, disconfortul de la Moscova.

La sfârșitul lunii ianuarie, marina franceză a interceptat petrolierul „Grinch” în vestul Mediteranei, care ar fi plecat din portul rusesc Murmansk sub pavilionul Uniunii Comorelor (o țară insulară din Oceanul Indian-nr). Astfel de interceptări, din ce în ce mai frecvente, au declanșat o serie de narațiuni false în ecosistemul FIMI pro-Kremlin, prezentând eforturile europene de a inspecta, reține sau confisca petroliere în Mările Baltică și Nordului drept o blocadă navală de facto – cu alte cuvinte, o confruntare armată deschisă sub pretextul aplicării legii.

Un site a proclamat, după confiscarea „Grinch”, că măsurile europene împotriva încălcării sancțiunilor de către Rusia au ajuns acum în faza de „piraterie”.

Această narațiune este complet neadevărată: măsurile UE împotriva „flotei din umbră” au caracter defensiv și sunt pe deplin conforme cu dreptul internațional al mării.

Amenințări la adresa UE

În același timp în care deplângea presupusa ilegalitate a acțiunilor UE împotriva „flotei din umbră”, mesajele de descurajare au devenit din ce în ce mai explicite în spațiul informațional pro-Kremlin.

Citește și: Cele 13 minciuni despre război pe care Rusia vrea să le credem. „Colapsul este iminent“

Unele articole au speculat despre răspunsuri asimetrice ale Rusiei, precum represalii împotriva transportului maritim occidental sau a infrastructurii submarine, în special a cablurilor de internet din largul Insulelor Britanice. Această retorică a fost folosită pentru a sugera că presiunea continuă din partea Europei ar putea declanșa perturbări și haos la scară largă în comerțul global.

Un alt articol a susținut că „tensiunile” sunt acum iminente în Marea Baltică și că un acord de pace între Ucraina și Rusia „în niciun caz” nu s-ar traduce într-o pace între Rusia și UE. Însă UE nu este în război cu Rusia și nici nu încearcă să provoace tensiuni în Baltica – majoritatea statelor riverane fiind, desigur, membre ale UE.

Unele mesaje au mers și mai departe, proclamând că NATO ar exersa, în mod efectiv, o blocadă navală completă a Mării Baltice, inclusiv a exclavei ruse Kaliningrad, transformând regiunea într-o potențială zonă de război. Aceasta este o afirmație lipsită de orice bază în realitate: nici UE, nici NATO nu pregătesc o blocadă a Balticii și nici nu planifică un atac asupra Rusiei. Nu există nicio dovadă a vreunei încercări de a bloca Kaliningradul.

De la deversări de petrol la amenințări hibride pe mare

La 26 ianuarie, 14 state riverane Mării Baltice și Mării Nordului au publicat o scrisoare prin care anunțau o abordare mai fermă în confiscarea navelor suspectate că fac parte din „flota din umbră” a Rusiei.

Îngrijorarea acestor țări nu viza doar capacitatea Moscovei de a evita sancțiunile UE și de a-și alimenta războiul de agresiune împotriva Ucrainei prin veniturile din petrol, ci și riscurile de mediu generate de petrolierele învechite care operează cu asigurări sub standard.

Mai mult, „flota din umbră” a Rusiei este suspectată că servește și drept platformă pentru lansarea atacurilor cu drone; pentru desfășurarea de activități de supraveghere împotriva statelor baltice membre UE; pentru trafic de arme și alte bunuri ilegale; precum și pentru tăierea cablurilor submarine vitale.

„Răspunsul dur” al Rusiei

Kremlinul a întâmpinat scrisoarea cu un nou val de mesaje isterice. Un articol a citat un analist care a afirmat că aceasta reprezintă un „ultimatum” cu consecințe militare, legitimând efectiv o blocadă navală completă a rutelor-cheie de export prin Baltica – o mișcare „încărcată de riscul unui conflict major”, în condițiile în care Rusia pregătește un „răspuns dur”. „În timp ce UE are fantezii despre confiscarea petrolierelelor, Rusia va răspunde simetric, ne asigură surse din interior”, se concluzionează în articol.

Mesajele belicoase ale Moscovei sugerează că măsurile europene împotriva „flotei din umbră” au efect. În timp ce armata sa este complet angajată în războiul ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, Kremlinul recurge la instrumentul hibrid despre care consideră că îi oferă un avantaj strategic: dezinformarea. Prin afirmații false, negări și exagerări reacționează conducerea rusă la eforturile UE de a reduce pericolul reprezentat de „flota din umbră”.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
gandul.ro
image
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
mediafax.ro
image
Arbitrul de fotbal care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost victima unei agresiuni. Trei bărbați l-au lovit, în fața casei
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
"Șocant": criminalul s-a predat! Ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci în autobuzele şi tramvaiele STB. Mulţi bucureşteni beau apă şi consumă alimente, dar este interzis
playtech.ro
image
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer