Tramvai deraiat la Iași, după un accident în care au mai fost implicate o autoutilitară și un automobil

Publicat:

Un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară au fost implicate, joi, într-un accident rutier produs în municipiul Iaşi, în urma impactului tramvaiul ieşind de pe şine. Nu s-au înregistrat persoane rănite.

Accident la Iași FOTO: ISU Iași
Accident la Iași FOTO: ISU Iași

Accidentul rutier produs s-a produs în municipiul Iaşi, pe strada Palat, în zona Pizzeriei Domneşti, fiind implicate un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară. La locul solicitării s-au deplasat de urgenţă o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi un echipaj de prim ajutor (EPA) din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu un efectiv de 8 militari, potrivit News.

La sosirea forţelor de intervenţie, toate persoanele aflate în tramvai şi în cele două autovehicule se autoevacuaseră şi nu necesitau îngrijiri medicale. În urma coliziunii, tramvaiul a deraiat de pe şine, pompierii acţionând pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor, îndepărtarea oricăror pericole şi sprijinirea autorităţilor abilitate în vederea reluării traficului în siguranţă”, a transmis ISU Iaşi.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite.

