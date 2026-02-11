search
Joi, 12 Februarie 2026
Unde pot reclama românii pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet. Ce despăgubiri pot primi

Publicat:

Ultimele date statistice arată că, în România ajung în fiecare an cel puțin 600 de milioane de colete, corespondență și imprimate, o parte dintre acestea fiind însă pierdute sau deteriorate. Cei care ajung în astfel de situații neplăcute trebuie să știe unde pot depune plângeri și dacă pot primi și despăgubiri.

Un curier predă un colet
În România ajung peste 600 de milioane de colete anual. Foto Shutterstock

Creșterea constantă a traficului poștal din ultimii ani, în special a coletelor, reflectă dezvoltarea comerțului electronic și utilizarea tot mai frecventă a serviciilor poștale.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor, persoane fizice și juridice, pașii pe care trebuie să-i urmeze în situația pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale.

Reclamația prealabilă la furnizorul de servicii poștale

În cazul pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale, utilizatorii persoane fizice sau juridice trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin formularea unei reclamații prealabile.

Reclamația prealabilă poate fi formulată de expeditor sau de destinatar, în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale, aceasta fiind data la care trimiterea a fost colectată de furnizor. Furnizorul de servicii poştale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. În cazul reclamațiilor întemeiate, furnizorul despăgubește expeditorul trimiterii, care poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită dacă aceasta survine între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării la destinatar, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, cum ar fi paguba produsă ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului ori ca urmare a survenirii unei cauze de forță majoră sau a cazului fortuit.

Despăgubirile acordate de furnizori

Pentru trimiterile poștale interne, furnizorii răspund, potrivit legislației în vigoare, după cum urmează:

În caz de furt, pierdere totală sau distrugere totală:

• cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

• cu întreaga valoare declarată, dacă trimiterea a fost efectuată printr-un serviciu cu valoare declarată;

• cu valoarea rambursului, în cazul expedierii prin servicii contra ramburs, fără valoare declarată;

• pentru toate cazurile, furnizorul restituie și contravaloarea taxei de transport, în cazul în care aceasta a fost achitată.

În caz de pierdere parțială ori distrugere parțială sau deteriorare:

• cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

• cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

Ce, cum și unde reclami

În cazul în care furnizorul nu răspunde la reclamația prealabilă în termenul maxim legal de 3 luni de la data depunerii acesteia, utilizatorul poate adresa o plângere către ANCOM. Plângerea înaintată ANCOM trebuie să fie însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile.

ANCOM precizează că legislația în vigoare nu conferă instituției competența de a constata contravenții sau de a aplica sancțiuni pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea ori furtul unei trimiteri poștale.

De asemenea, ANCOM nu are competența legală de a aprecia asupra împrejurărilor producerii prejudiciului, precum și de a stabili prejudiciul ori de a obliga furnizorii de servicii poștale la plata despăgubirilor aferente. În cazul în care furnizorul de servicii poștale consideră neîntemeiată reclamația, doar instanța de judecată poate aprecia în ce măsură poate fi angajată răspunderea furnizorului de servicii poștale și îl poate obliga să-i plătească expeditorului sau, după caz, destinatarului, despăgubirile aferente prejudiciului creat în urma pierderii, deteriorării, distrugerii ori furtului trimiterii poștale.

În ceea ce privește despăgubirea utilizatorilor, în situația în care furnizorul de servicii poștale refuză asumarea responsabilității și, pe cale de consecință, a acordării despăgubirilor, este necesar ca utilizatorii să se adreseze instanței de judecată, în termenul general de 1 an de la depunerea trimiterii poștale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu ANCOM.

Economie

Ghid de cumpărături

