Război tăcut între firmele de software și cele care dezvoltă AI. Cine pierde și cine câștigă pe burse

Valul de inovație AI a devenit un factor de piață, pentru că fiecare model nou poate poate schimba rapid estimările de profit ale companiilor. De la o săptămână la alta, un nou sector suferă deprecieri în urma lansării de noi modele de AI care ar pune în pericol practicile și, implicit, profiturile operatorilor tradiționali din acel domeniu.

O amplă analiză de piață arată că titlurile din software suferă un declin major pe burse în SUA, după lansarea unui nou model mai eficient al Anthropic, care a declanșat temeri de înlocuire a unui vast set de unelte software cu agenți AI.

Indicele S&P 500 Software & Services a scăzut joi cu peste 4%, determinând o scădere la nivelul întregii piețe. Cu toate acestea, comentariile CEO-ului Nvidia, cum că ideea unui declin în industria de software și înlocuirea cu AI ar fi cel mai ilogic lucru din lume, au părut a fi ascultate vineri, urmând o sesiune de revenire pe bursa americană.

2026, anul bătăliei dintre AI și software

„Lupta dintre cele două tabere va continua, cu argumente solide de ambele părți”, consideră analiștii XTB, punctând că unele fonduri de risc s-au poziționat în direcția unor scăderi, cu vânzări în lipsă de 24 miliarde de dolari până miercurea trecută, dar se poate avea în vedere și nivelul relativ ridicat al evaluărilor pe bursa americană.

În timp, o reașezare a așteptărilor de creștere pentru unele companii din domeniul serviciilor software, de la programe de gestionare a relațiilor cu clienții până la editare de imagine, documente sau instrumente de calcul tabelar, e de așteptat să producă efecte pe piața bursieră. Impactul va merge dincolo de unele răspunsuri inițiale foarte pronunțate, punctează analistul XTB Claudiu Cazacu.

Potrivit acestuia, uneori, reacțiile investitorilor pot fi intens emoționale. Unity, Roblox, TakeTwo, alături de alți dezvoltatori din mai multe regiuni ale lumii au scăzut după publicarea unui video generat AI cu un instrument al Google care ar indica ușurința de a crea jocuri folosind noile tehnologii. Totuși, e o distanță încă lungă de la o secvență limitată ca dimensiuni până la motorul, logica din spatele jocurilor tradiționale sau imaginea de brand și comunitatea dezvoltatorilor construite în timp.

În plus, în loc să ducă la dispariția unor firme întregi, este posibil ca unele echipe să reușească să integreze tehnologia în mod profitabil. E drept, totuși, că intensificarea concurenței ar eroda în primă fază marjele de profit. În perioada de după lansarea uneltelor Google până vinerea trecută, puțin peste o săptămână, Unity a scăzut cu 34,6%, Roblox cu 12,3%, TakeTwo Interactive cu 18,3%.

În cursul zilei de luni, investitorii au revenit la sentimente mai bune, iar acțiunile Unity au revenit cu 9,7%, Roblox cu 10,6%, TakeTwo cu 4,8%. Volatilitatea a permis poziționarea constructivă a celor care au considerat reacția emoțională a fi exagerată.

Avocatura și asigurările, sub presiune

Un alt domeniu predispus către o transformare este în afara tărâmului digital, deși pregătit pentru a utiliza agenții AI: serviciile juridice. Competiția între casele de avocatură va fi definită de tehnologia utilizată, a afirmat fondatorul Legora, o companie aflată în intensă competiție cu Harvey pentru tehnologia AI utilizată în domeniul juridic. Câștigătorul va lua 90%, în opinia sa, iar definirea unor servicii simple ca produs standard ar urma să forțeze consolidări masive în sectorul firmelor de avocatură, de ambele părți ale Atlanticului.

În SUA, asiguratorii au suferit scăderi consistente după ce s-a anunțat lansarea unui comparator de prețuri integrat în ChatGPT. Vestea bună pentru consumatori nu a favorizat, însă, și acționarii firmelor de asigurări, indicele sectorului din S&P coborând luni cu 3,9%, subliniază analiștii.

Pentru Marea Britanie, segmentul de asigurări londonez este o componentă fundamentală a districtului financiar și mai importantă acum, în arhitectura post-Brexit. Franța și Germania au, la rândul lor, ponderi importante ale sectorului de asigurări în economie.

Investițiile record în AI: de la catalizator al creșterii la semne de întrebare

Investițiile record în AI din ultimii ani par să dea roade, având în vedere că giganții din sectorul tehnologiei au înregistrat profituri solide în ultimul trimestru. „Însă investitorii pun din ce în ce mai mult la îndoială planurile acestora de a cheltui sute de miliarde de dolari înainte de a exista dovezi clare că AI poate genera randamentele promise, temându-se că am putea asista la o „bulă AI” similară cu cea „Dot.com” care a explodat în anul 2000. Piața încearcă astăzi să înțeleagă modul în care inteligența artificială schimbă companiile și societatea, precum și modul în care aceste investiții uriașe vor ajuta giganții din tehnologie să avanseze”, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Până în prezent, acest sezon de raportare trimestrială pare foarte bun pentru sectorul de tehnologie. Conform datelor LSEG, profiturile din acest sector au crescut în medie cu 31%, veniturile cu 20%, iar 95% dintre companiile care au raportat au oferit surprize pozitive. În grupul celor „7 Magnifici”, veniturile sunt în plină expansiune (cu excepția Tesla) profiturile depășesc așteptările, iar cererea se menține stabilă. Însă sectorul dă semne de slăbiciune din cauza preocupărilor legate de utilizarea AI și de amploarea cheltuielilor de capital, ceea ce arată că investitorii încearcă să revină la fundamentele economice pentru a înțelege ce se întâmplă, încercând să determine dacă randamentul investițiilor masive în AI justifică cheltuielile.

Apple a înregistrat cel mai bun trimestru din istorie, veniturile Meta au crescut cu aproape 24%, Alphabet a accelerat în sectorul cloud, Microsoft rămâne un pilon al software-ului pentru companii, depășind așteptările Wall Street, în timp ce Amazon se poziționează ca „infrastructura” pentru AI. Chiar și Tesla reușește să surprindă cu trecerea de la industria auto la AI și robotică, dar se află încă în faza promisiunilor. Totuși, ceva s-a schimbat pe piață. Acum avem acțiuni care depășesc estimările, dar scad. Orientările ambițioase sunt pedepsite. Cheltuielile de capital record nu sunt celebrate ca o investiție, ci sunt considerate un risc pentru veniturile viitoare. Nu este o schimbare de opinie cu privire la AI. Este o schimbare a criteriilor de evaluare.

„Inteligența artificială (AI) a fost considerată catalizatorul creșterii pieței în ultimii doi ani. Acum este un accelerator al cheltuielilor de capital. În 2026, doar Meta, Alphabet și Amazon se îndreaptă către cheltuieli combinate de aproape 520 de miliarde de dolari pentru infrastructură, comparativ cu 239 de miliarde de dolari în 2025, o creștere de +77%. Dezvoltarea AI trece în prezent de la capacitățile software-ului la puterea infrastructurii, a centrelor de date, a serverelor, a rețelelor, a cipurilor și a energiei. Piața nu respinge AI și companiile care lucrează activ în acest domeniu, ci respinge ideea că AI este automat un stimulent pentru marjele companiilor pe termen scurt”, punctează Maioreanu.

Potrivit acestuia, investitorii se uită nu numai la valoarea în dolari a investițiilor în AI, ci și la calitatea acestor investiții. Un dolar investit într-un segment care accelerează și crește marjele pare pozitiv, o investiție în creștere. Un dolar investit pentru a „construi capacitate” în anticiparea unei cereri care se află încă în stadiul incipient poate părea o mișcare riscantă.

Alphabet câștigă teren, Microsoft pierde

Privind spre giganții din tehnologie, analistul eToro arată că Alphabet, cu un Cloud în accelerare și marje în creștere, este un semn rar într-o perioadă în care cheltuielile tind să afecteze vizibilitatea celorlalte rezultate. În prezent, acțiunile companiei au crescut cu doar 3% de la începutul anului, dar au crescut cu 61% în ultimele 6 luni. Pe de altă parte, spune analistul, există Microsoft, penalizată nu pentru cerere, care rămâne foarte puternică, ci pentru costurile care apar imediat, în timp ce veniturile sunt limitate de constrângerile de capacitate, centrele de date, cipurile și timpii de construcție. Acțiunile Microsoft au pierdut peste 14% de la începutul anului și aproape 21% în ultimele șase luni.

Tesla rămâne un caz aparte, deoarece nu vinde pieței rezultate trimestriale, ci încearcă să vândă o schimbare de paradigmă, un salt tehnologic în robotică și autonomie. Până în prezent, prețul acțiunilor companiei a pierdut aproape 7% de la începutul anului. În cele din urmă, Amazon și Meta ne reamintesc de regula nescrisă din 2026: numai cei cu bilanțuri suficient de solide pentru a finanța ani de investiții înainte de a cere un randament al investiției pot sta la masa AI. Meta prognozează cheltuieli de capital de 135 de miliarde, în timp ce Amazon are în vedere peste 200 de miliarde. Aceste sume impresionante au fost tratate diferit de investitori, acțiunile Meta crescând cu aproape 3% de la începutul anului, în timp ce Amazon a scăzut cu aproape 10% în aceeași perioadă.