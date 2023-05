Ciprian Ciucu acuză că nu poate finaliza lucrările de lărgire a unei străzi din cauza unui aviz care nu a fost emis

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a spus că primarul general Nicușor Dan nu a emis avizele de defrișare a 400 de copaci, măsură necesară pentru lărgirea străzii Valea Largă, care are ca scop fluidizarea traficului pe Prelungirea Ghencea şi Bulevardul Timişoara. Acesta a precizat că are doar două opțiuni, în contextul actual, respectiv: renunță la lucrare sau taie copacii fără aviz și plătește o amendă.

„O spun din capul locului, acesta NU este un atac la domnul Primar General, Nicuşor Dan. Apelul public, pe un ton decent şi calm este doar ultima pârghie pe care o am pentru a putea executa lucrările la drumul Valea Largă. Am muncit mult. Doi ani, am muncit enorm pentru a ajunge aici unde suntem: să executăm această arteră, cu două benzi pe sens, cu piste de biciclete, cu trotuare largi şi cu toate utilităţile. Ea va degreva Prelungirea Ghencea, pe care o va conecta cu Bulevardul Timişoara. În acest moment trebuie ca Apa Nova să lucreze la canalizare şi este blocată. Ei intenţinează chiar să mute echipa de muncitori de acolo pentru că nu mai au front de lucru”, a scris Ciprian Ciucu, miercuri pe Facebook.

De asemenea, el a precizat lucrurile pe care le-a făcut până acum, dar și faptul că acestea au implicat costuri mari.

„1. Am contractat și efectuat un studiu prefezabilitate;

2. Am contractat (procedura achiziție) și efectuat studiu fezabilitate. Acesta ne-a spus ce exproprieri sunt necesare;

3. Am contractat (procedura achiziție) și efectuat studiu de trafic;

4. Am realizat și Consiliul Local a votat o Hotărâre pentru cere dreptul de la PMB pentru a putea face exproprieri;

5. Consiliul General ne-a aprobat printr-o Hotărâre dreptul de a face exproprieri;

6. Contractare (procedura achiziție) firma de avocatură pentru a ne asista în exproprieri. Am realizat primele exproprieri din istoria Sectorului 6!

7. S-a făcut o comisie de expropriere la nivelul PMB care a avizat fiecare din cele câteva zeci de exproprieri realizate. Acestea ne-au costat cca. 4 milioane de lei!

8. Consiliul General ne-a aprobat printr-o altă Hotărâre exproprierile, terenul devenind proprietate publică a Municipiului București;

9. Am realizat contractat și realizat Studiu de fezabilitate apă-canal;

10. Apa Nova a realizat proiectare apa-canal care a fost trecuta prin comisiile tehnice ale PMB și care a necesitat ZECI DE AVIZE;

11. Am obținut autorizație de construire, aviz de mediu etc;

12. Apa Nova a contractat lucrările și a mobilizat deja echipa de muncitori;

13. Am contractat lucrările la rețelele de gaz, energie, NETCITY;

14. Am realizat procedura de achiziție proiectare și execuție drum;

15. Am depus în noiembrie 2022 cererea de avizare defrișărilor de către PMB, inventarierea fiecărui copac în parte (specie, dimensiuni etc);”, se arată în postarea sa.

În final, primarul Sectorului 6 menționează că, în lipsa unui aviz, care presupune defrișarea a ccc. 400 de copaci, și pentru fiecare copac „ÎMI ASUM PLANTAREA A ÎNCĂ 10 COPACI în compensare, am două opțiuni: 1. Nu mai facem lucrările și, 2. Îmi asum o amendă destul de mare, pe care dacă o voi lua în nume personal, nu știu dacă mi-o permit.

În acest moment, tind să îmi asum amenda pe care domnul Primar General mi-o va da, dar rămân cu conștiința împăcată că am făcut tot ce ține de mine ca să scot cartierul Brâncuși și Prelungirea Ghencea, parțial, din mizerie”, mai scrie Ciprian Ciucu.

„Mai rămâne și varianta ca totuși, să primim săptămâna acesta avizul de defrișare care a fost temeinic întocmit, care a trecut de toate departamentele din PMB și care se află de mai mult timp pe biroul domnului Primar General.

Am făcut tot ce a ținut de mine și pe căi formale și pe căi informale, politice. Avizul nu vine.

P.S. Vă rog frumos pe toți, inclusiv pe ziariști, să nu tratați această poziție publică ca pe un “atac”. Nu este. Este doar o explicație care se verifică 100% factual. Am nevoie de o relație decentă, instituțională, cu domnul Primar General Nicușor Dan”, a încheiat primarul.