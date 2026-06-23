Primăria Capitalei scoate la licitație modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Proiect de peste 256 de milioane de lei

Primăria Municipiului București a anunțat lansarea licitației pentru lucrările de supralărgire și modernizare a Bulevardului Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în pregătire în Capitală.

Potrivit administrației locale, contractul are o valoare estimată de 256.418.082 de lei și include servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că proiectul se află printre prioritățile mandatului său și va transforma radical una dintre cele mai congestionate zone ale orașului.

„Alături de Prelungirea Ghencea, acest proiect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat. Dimitrie Pompeiu se află într-o zonă încremenită în timp și trafic. Dar se va transforma, dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase”, a afirmat edilul.

Proiectul prevede lărgirea bulevardului și extinderea infrastructurii de tramvai până la Bulevardul Barbu Văcărescu. Astfel, liniile de tramvai 16 și 36 vor fi conectate cu linia 5, iar peste noua infrastructură va fi construită și o pasarelă pietonală.

De asemenea, este prevăzută realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză, măsură care, potrivit Primăriei Capitalei, va contribui la decongestionarea traficului din nordul Bucureștiului.

În cadrul investiției va fi amenajată și o parcare de tip park & ride, destinată șoferilor care vin din afara orașului și doresc să își continue deplasarea cu transportul public.

Autoritățile au anunțat că termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15:00. După evaluarea documentațiilor și finalizarea procedurii de atribuire, contractul va fi semnat dacă nu vor exista contestații.

Potrivit Primăriei Municipiului București, criteriul de atribuire va fi „cel mai bun raport calitate-preț”, iar constructorul desemnat câștigător va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere pentru finalizarea proiectului.