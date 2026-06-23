search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Primăria Capitalei scoate la licitație modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Proiect de peste 256 de milioane de lei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Primăria Municipiului București a anunțat lansarea licitației pentru lucrările de supralărgire și modernizare a Bulevardului Dimitrie Pompeiu, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în pregătire în Capitală.

FOTO: Facebook / Primăria Municipiului București
FOTO: Facebook / Primăria Municipiului București

Potrivit administrației locale, contractul are o valoare estimată de 256.418.082 de lei și include servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că proiectul se află printre prioritățile mandatului său și va transforma radical una dintre cele mai congestionate zone ale orașului.

„Alături de Prelungirea Ghencea, acest proiect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat. Dimitrie Pompeiu se află într-o zonă încremenită în timp și trafic. Dar se va transforma, dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, într-o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase”, a afirmat edilul.

Proiectul prevede lărgirea bulevardului și extinderea infrastructurii de tramvai până la Bulevardul Barbu Văcărescu. Astfel, liniile de tramvai 16 și 36 vor fi conectate cu linia 5, iar peste noua infrastructură va fi construită și o pasarelă pietonală.

De asemenea, este prevăzută realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză, măsură care, potrivit Primăriei Capitalei, va contribui la decongestionarea traficului din nordul Bucureștiului.

În cadrul investiției va fi amenajată și o parcare de tip park & ride, destinată șoferilor care vin din afara orașului și doresc să își continue deplasarea cu transportul public.

Autoritățile au anunțat că termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15:00. După evaluarea documentațiilor și finalizarea procedurii de atribuire, contractul va fi semnat dacă nu vor exista contestații.

Potrivit Primăriei Municipiului București, criteriul de atribuire va fi „cel mai bun raport calitate-preț”, iar constructorul desemnat câștigător va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere pentru finalizarea proiectului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Condamnată și expulzată din Coreea de Sud după ce s-a dus o dată la ușa unui cetățean și a sunat de 133 de ori la sonerie
stirileprotv.ro
image
SURSE – Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD. Sunt luate în calcul două nume, Grindeanu și Rogobete. Urmează guvern monocolor, doar cu psd-iști. AUR este exclus din toate calculele politice. Urmează discuții informale finale, mâine dimineață la Cotroceni
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
”Dacă are asta de la Claudiu Niculescu, se nenorocește”. Diana Munteanu, avertizată de Dan Alexa în legătură cu fiul ei fotbalist
fanatik.ro
image
Primul lider liberal care anunță că a fost exclus din PNL în urma unei decizii a conducerii centrale conduse de Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
digisport.ro
image
Topul vedetelor care rezistă zile întregi fără pic de mâncare. Irina Loghin a ținut 11 zile de post negru: „Începusem să tremur.” Cât au slăbit?
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Staţiunea cu cele mai ieftine preţuri: 8 lei porţia de mici, 12 lei saramura de peşte
observatornews.ro
image
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
cancan.ro
image
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
prosport.ro
image
În ce insule din Grecia a fost observat peștele-iepure. Harta zonelor monitorizate de autorități
playtech.ro
image
Titularul de la CFR Cluj a semnat pe doi ani în Polonia! A fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
digisport.ro
image
La trei săptămâni după ce a fost lovit de o dronă, blocul din Galați intră în reparații. Drama familiei rănite continuă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Victor Ponta, primul nume de premier propus la Palatul Cotroceni. Ce răspunde fostul prim-ministru
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Topul vedetelor care rezistă zile întregi fără pic de mâncare. Irina Loghin a ținut 11 zile de post negru: „Începusem să tremur.” Cât au slăbit?
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Prințul William nu renunță la ”pofta inimii”. În fiecare lună, se ocupă de vizitele sale secrete, fără soție și copii

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”