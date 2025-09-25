search
Joi, 25 Septembrie 2025
Parcul „Tudor Arghezi” din Sectorul 4 se extinde cu încă patru hectare. Vor fi plantați peste 1.000 de arbori

Publicat:

Primăria Sectorului 4 a anunțat că au început lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu încă 4 hectare, dintre care trei sferturi vor fi doar spații verzi.

Au început lucrările în Parcul ”Tudor Arghezi” FOTO: Primaria Sectorului 4
Au început lucrările în Parcul ”Tudor Arghezi” FOTO: Primaria Sectorului 4

Sectorul 4 al Municipiului București extinde parcul Tudor Arghezi cu încă patru hectare de teren, actualmente nefolosit și plin de buruieni.

Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructura necesară iluminatului public.

„Azi, aici, la parcul Tudor Arghezi, unul dintre cele mai mari și mai frumoase parcuri ale Capitalei, extindem cu încă 4 hectare plămânii verzi ai Sectorului 4. Prin care respirăm împreună, cu toții, noi, bucureștenii. Practic, începând de acum, se îndeplinește încă o promisiune pe care am făcut-o comunității Sectorului 4, aceea ca acest frumos parc în care ne aflăm, Tudor Arghezi, să fie dublat ca suprafață. Și asta nu e tot! Așa cum am promis, pe această nouă suprafață de parc, vom avea și trei super-locuri de joacă, dotate cu echipamente complexe și tobogane, în interiorul cărora copiii mai mici ai Sectorului 4 să-și poată dezvolta abilitățile motrice și sociale”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, cu ocazia debutului lucrărilor menționate mai sus.

Cele patru hectare ce urmează a fi amenajate vor completa actualul parc Tudor Arghezi, pe care Sectorul 4 l-a dat în folosință în luna septembrie 2023 și care, în prezent, oferă oamenilor care locuiesc în zona Metalurgiei o generoasă zonă verde pentru plimbări în natură, dar și zone dedicate activităților sporturilor în aer liber: pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete și o zonă de fitness.

Mai mult, în imediata apropiere a parcului, au fost amenajate nu mai puțin de 14 terenuri de sport, unde iubitorii de mișcare pot practica diferite sporturi cu mingea. Totodată, în interiorul parcului au fost amenajate o plajă ecologică, un spațiu special pentru animalele de companie, precum și o parcare supraetajată de 150 de locuri. Atracția principală a parcului, însă, o reprezintă fântâna arteziană muzicală, ce le va oferi vizitatorilor, în fiecare seară de weekend, un inedit spectacol de lumină și culoare.

Aceasta nu este singura investiție pe care Sectorul 4 o va realiza pentru tinerele familii care s-au mutat în ultimii ani în sudul Bucureștiului. Până la finalul acestui an, va debuta și construcția unui nou complex educațional, cu școală și grădiniță.

„Construim școli, creșe și grădinițe noi, pentru ca toți copiii noștri să aibă parte de educație de calitate, în spații moderne și sigure. Și, în același timp, îi sprijinim pe părinți, oferindu-le soluții concrete pentru viața de zi cu zi. Așa am crescut împreună în toți acești ani și am reușit să facem din această zonă un loc în care sute de familii au ales să se mute cu încredere și cu drag. Și asta pentru că Sectorul 4 nu a oferit și nu a însemnat doar locuri frumoase și spații simbolice. A oferit, mai ales, soluții reale la nevoile oamenilor pentru transport public accesibil, școli sigure, spitale moderne, unități de urgență, spații de recreere și siguranță pentru comunitate”, a mai declarat primarul Sectorului 4.

București

