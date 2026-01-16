search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Capitala, sub ger şi viscol. Autoritățile îi îndeamnă pe bucureșteni să ajute persoanele fără adăpost

Publicat:

Administratorul public al Capitalei Lucian Judele îi îndeamnă pe bucureșteni să nu întoarcă privirea dacă văd persoane fără adăpost pe stradă, deoarece fiecare gest de ajutor făcut la timp „poate face diferența dintre viață şi moarte” în condițiile gerului şi viscolului care afectează Capitala

Capitala se află sub alertă de ger şi viscol, a avertizat Lucian Judele FOTO Inquam / Octav Ganea
Capitala se află sub alertă de ger şi viscol, a avertizat Lucian Judele FOTO Inquam / Octav Ganea

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, îi îndeamnă pe bucureșteni să sune la numărul de telefon 021 9524, disponibil non-stop, dacă văd persoane fără adăpost pe stradă.

Capitala se află sub alertă de ger şi viscol. Temperaturile foarte scăzute vor continua, mai ales noaptea şi dimineaţa, iar pentru persoanele fără adăpost fiecare oră petrecută afară devine o luptă. Dacă vedeţi pe cineva dormind pe stradă, epuizat sau în dificultate, nu întoarceţi privirea. Un simplu telefon la 021 9524, disponibil non-stop, poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Nu trebuie să facem lucruri mari. Doar să ne pese. Un gest mic, făcut la timp, poate salva o viaţă”, a scris Judele, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Şi Primăria Sectorului 1 i-a îndemnat pe bucureşteni să sune la 0734 454 543, dacă observă persoane fără adăpost expuse gerului. În centrul de adăpostire din Şoseaua Odăi nr. 3-5, beneficiarii au parte de spaţiu încălzit, hrană caldă, igienă personală şi odihnă în siguranţă, a informat autoritatea locală, în cursul acestei săptămâni, potrivit Agerpres.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 a indicat numărul de telefon 021 9862, pentru cei care observă persoane fără adăpost aflate în dificultate.

„Echipele Direcţiei de Asistenţă Socială Sector 2 sunt pe teren non-stop şi pot interveni rapid pentru a oferi adăpost, mâncare caldă şi siguranţă. Un apel poate salva o viaţă”, a scris instituţia, pe Facebook.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă numărul de urgenţă 0731 624 849, care funcţionează în permanenţă. Pe 13 ianuarie, instituţia informa că un total de opt oameni fără adăpost au fost localizaţi şi identificaţi în Sectorul 6.

„Domnul V. este unul dintre oamenii fără adăpost localizaţi şi identificaţi pe raza Sectorului 6 în noaptea de 12 spre 13 ianuarie. (...) A ajuns să doarmă învelit în cartoane, în apropierea unei staţii de metrou, în urma unui accident de muncă recent, care l-a lăsat fără job şi, totodată, fără banii cu care îşi plătea lună de lună chiria. La 47 de ani, fără familie şi muncind pe unde se poate, o locuinţă a devenit un lux. Aşa cum este pentru toţi ceilalţi asemeni lui. Iar ajutorul din partea comunităţii este mai important decât oricând”, a precizat DGASPC Sector 6, pe aceeaşi reţea de socializare.

