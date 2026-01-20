search
Căldura întârzie din nou în București. „Echilibrarea sistemului” se prelungește, iar mii de apartamente rămân în frig

0
0
Publicat:

Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată. Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului” până pe 23 ianuarie, deși pe hartă multe zone apar ca având „funcționarea este normală”. În realitate, o parte dintre aceste imobile sunt încă marcate ca deficitare, unde „se efectuează manevre de echilibrare termică”.

Furnizarea căldurii, din nou amânată FOTO: Facebook
Furnizarea căldurii, din nou amânată FOTO: Facebook

Potrivit informațiilor afișate de Termoenergetica, termenul pentru stabilizarea furnizării agentului termic a fost mutat din nou: în loc de 19 ianuarie, noua dată este 23 ianuarie. Compania vorbește despre prelungirea perioadei de „echilibrare a sistemului”.

Între timp, situația afișată public creează confuzie. Harta imobilelor apare, în mare parte, colorată în verde, cu mențiunea „funcționarea este normală”. Totuși, pe aceleași pagini, numeroase blocuri sunt trecute în continuare la categoria imobile deficitare, unde „se efectuează manevre de echilibrare termică”, adică încă nu primesc căldură în parametri normali.

Harta imobilelor afectate FOTO: Termoenergetica
Harta imobilelor afectate FOTO: Termoenergetica

Listele publicate arată că problemele se întind în toate sectoarele Capitalei. În Sectorul 1 sunt raportate puncte termice cu zeci de blocuri afectate, în special în zone precum Beller, Bitolia sau Lacul Tei.

Sectorul 2 este printre cele mai lovite, cu foarte multe puncte termice în avarie sau în regim de funcționare deficitară, în cartiere precum Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Fundeni sau Mihai Bravu.

Nici Sectorul 3 nu este ocolit: zeci de puncte termice și sute de scări de bloc figurează pe listele cu probleme, în zone ca Dristor, Vitan, Titan, Muncii, Baba Novac, Dudești sau Tomis.

În Sectorul 4 apar, la rândul lor, numeroase blocuri din zona Tineretului și din cartierele adiacente, iar în Sectorul 5 sunt raportate probleme în zona Șos. Sălaj.

În Sectorul 6, mai multe puncte termice din Militari, Ghirlandei și Liniei figurează cu blocuri fără căldură sau cu furnizare deficitară.

Pe site-ul Termoenergetica sunt disponibile listele complete cu toate imobilele afectate, actualizate pe puncte termice, pentru fiecare sector din București.

În total, listele însumează mii de apartamente care, deși apar în unele cazuri ca fiind în zone „verzi” pe hartă, sunt în realitate în continuare afectate de lipsa căldurii sau de temperaturi mult sub normal.

Ce spune Termoenergetica

Explicația oficială rămâne aceeași: este nevoie de timp pentru „echilibrarea sistemului”, iar în multe puncte termice „se efectuează manevre de echilibrare termică”. Cu toate acestea, pentru locuitorii din blocurile afectate, aceste formulări tehnice se traduc prin zile întregi fără căldură sau cu calorifere abia călduțe, în plină iarnă.

Noua dată anunțată pentru stabilizarea situației este 23 ianuarie. Până atunci, mii de bucureșteni rămân în așteptare, într-un oraș în care, pe hartă, „funcționarea este normală”, dar în apartamente realitatea arată cu totul altfel.

București

