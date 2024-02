Basilica: A început montarea icoanei Pantocrator în turla principală a Catedralei Naționale FOTO

Montarea icoanei Pantocrator în turla principală a Catedralei Naţionale a început luni, după ce realizarea mozaicului, la care au fost folosite 2.400 de kilograme de piese, a durat mai bine de jumătate de an.

Reprezentarea iconografică se întinde pe o suprafaţă de peste 150 de metri pătraţi, 12 metri diametrul şi 4,5 metri portretul, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Chipul Mântuitorului a fost realizat în special de Alina Codrescu, soţia pictorului Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură a Catedralei Naţionale.

„Săptămâna trecută am făcut premontajul icoanei Pantocrator. Am asamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în aşa fel încât să avem o imagine de ansamblu cu icoana pe care urmează să o montăm, inclusiv cu scrisul şi curcubeul care se face în mod tradiţional în jurul icoanei. Astăzi am început prima aplicare, primele bucăţi din icoană le-am aplicat pe peretele propriu-zis şi sperăm ca, până la finalul săptămânii, să avem icoana montată în întregime. A fost o lucrare provocatoare, meticuloasă, a fost o asceză în sine realizarea ei deoarece necesita foarte multă linişte, aşezare. E un moment important, o cinste pentru orice artist de a realiza o astfel de icoană într-o viaţă", a declarat Daniel Codrescu, pentru Trinitas TV, scrie Agerpres.

Pictorii speră ca schela din mijlocul catedralei să fie demontată până la finalul anului.

Cel mai mare iconostas ortodox din lume

Catedrala Naţională a fost sfinţită la 100 de ani de la Marea Unire şi are hramurile Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Înaltă de 120 de metri, catedrala va fi dotată cu opt lifturi. Clopotele catedralei au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri.

Catedrala Naţională are 28 de uşi de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă. De asemenea, catedrala are un total de 392 de ferestre.

În Altar, în piciorul Sfintei Mese este aşezată o listă cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuţi, alături de fragmente din moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi ale Mucenicilor de la Niculiţel.

Catedrala deţine cel mai mare iconostas ortodox din lume, cu o lungime de 23,8 m şi o înălţime de 17,1 m, recordul fiind confirmat, în primăvara anului trecut, de Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records), aminteşte Agenţia Basilica.

Până în prezent, din lucrarea înveşmântării interioare a Catedralei Naţionale, s-a realizat o suprafaţă de aproximativ 3.000 mp de mozaic, în sectorul cel mai dificil, dintr-un total estimat la 25.000 mp. Acest sector, cuprinde iconografia altarului şi a iconostasului ce este înfrumuseţat de o înşiruire rânduită de 45 de icoane, ce ilustrează atât sfinţii profeţi ai Vechiului Testament, sfinţii apostoli, cât şi scene prăznicare şi marile icoane împărăteşti.

După ce lăcaşul va fi pictat integral, va deţine cea mai mare colecţie interioară de picturi în mozaic.