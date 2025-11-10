search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bărbat în vârstă de 67 de ani, din București, jefuit de ceasuri, lingouri de aur și bijuterii de tânărul cu care întreținea relații sexuale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 27 de ani a fost prins de polițiști după ce a golit seiful unui pensionar de 67 de ani din Sectorul 1. Hoțul a furat două ceasuri, inele, cercei, butoni și aproximativ 50 de grame de lingouri de aur, în valoare totală de 25.000 de euro.

Hoțul a furat bijuterii din aur din seif FOTO: Shutterstock
Hoțul a furat bijuterii din aur din seif FOTO: Shutterstock

Polițiștii din București – Secția 4 Poliție au reținut, sâmbătă, un bărbat în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru furt calificat. Prejudiciul e estimat la aproximativ 25.000 de euro.

În aceeași zi, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 67 de ani, că din locuința sa, situată la o adresă din Sectorul 1, i-ar fi fost furate mai multe bijuterii din metal prețios.

Cercetările au condus către bărbatul în vârstă de 27 de ani, bănuit de comiterea faptei.

S-a folosit de încrederea unui pensionar și i-a golit seiful

Din probatoriu a rezultat că, în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2025, bănuitul ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate, împreună cu aceasta, iar la un moment dat, profitând de neatenția sa, ar fi folosit cheile potrivite aflate în locuință și ar fi furat, dintr-un seif amplasat într-una dintre camere, mai multe bijuterii din metal prețios, respectiv două ceasuri, inele, cercei, butoni, precum și aproximativ 50 de grame de metal prețios, sub formă de lingouri.

Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, prejudiciul fiind astfel recuperat parțial.

De asemenea, din cercetări a reieșit că bănuitul ar fi valorificat o parte dintre bunurile sustrase prin intermediul unor case de amanet, urmând a fi desfășurate activități pentru recuperarea integrală a acestora.

Individul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi a primit control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că bărbatul de 67 de ani colecționa obiecte din aur pe care le ținea într-un seif încuiat. Cheia de la seif era tot în locuință.

Bărbatul de 27 de ani mai venea pe la bărbatul de 67 de ani, pentru acte sexuale. Știa ce are persoana vătămată prin casă, știa și unde era cheia de la seif.

Ba chiar s-a întâmplat de câteva ori să meargă pe la acest bărbat și să fie lăsat puțin singur în casă. Atunci, bărbatul de 27 de ani a profitat de moment și a furat respectivele bunuri din aur, printre care și lingouri (mici, de 10-20 de grame).

Pensionari furați de propriile rude: bunică furată de propria nepoată

Un nou mod de operare în cazurile de furt din conturile de pensii capătă amploare în România

Într-un alt caz, o tânără de 25 de ani din Gorj și-a înșelat propria bunică, o femeie de 75 de ani, reușind să retragă peste 77.000 de lei din pensia acesteia, prin intermediul aplicației mobile a băncii. Fără a sparge vreun sistem informatic, tânăra a efectuat timp de doi ani tranzacții repetate, folosind accesul direct la contul victimei.

Poliția spune că metoda este nouă, iar fenomenul este în creștere la nivel național. Frauda nu se bazează pe atacuri informatice externe, ci pe relații de încredere.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Ce partid surpriză ar deveni o forță dacă ar vota doar tinerii - sondaj INSCOP
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cum să speli pilota acasă fără să strici mașina de spălat. Trucul este simplu
playtech.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!