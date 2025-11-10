Bărbat în vârstă de 67 de ani, din București, jefuit de ceasuri, lingouri de aur și bijuterii de tânărul cu care întreținea relații sexuale

Un bărbat de 27 de ani a fost prins de polițiști după ce a golit seiful unui pensionar de 67 de ani din Sectorul 1. Hoțul a furat două ceasuri, inele, cercei, butoni și aproximativ 50 de grame de lingouri de aur, în valoare totală de 25.000 de euro.

Polițiștii din București – Secția 4 Poliție au reținut, sâmbătă, un bărbat în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru furt calificat. Prejudiciul e estimat la aproximativ 25.000 de euro.

În aceeași zi, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 67 de ani, că din locuința sa, situată la o adresă din Sectorul 1, i-ar fi fost furate mai multe bijuterii din metal prețios.

Cercetările au condus către bărbatul în vârstă de 27 de ani, bănuit de comiterea faptei.

S-a folosit de încrederea unui pensionar și i-a golit seiful

Din probatoriu a rezultat că, în perioada 20 octombrie – 8 noiembrie 2025, bănuitul ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate, împreună cu aceasta, iar la un moment dat, profitând de neatenția sa, ar fi folosit cheile potrivite aflate în locuință și ar fi furat, dintr-un seif amplasat într-una dintre camere, mai multe bijuterii din metal prețios, respectiv două ceasuri, inele, cercei, butoni, precum și aproximativ 50 de grame de metal prețios, sub formă de lingouri.

Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, prejudiciul fiind astfel recuperat parțial.

De asemenea, din cercetări a reieșit că bănuitul ar fi valorificat o parte dintre bunurile sustrase prin intermediul unor case de amanet, urmând a fi desfășurate activități pentru recuperarea integrală a acestora.

Individul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi a primit control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că bărbatul de 67 de ani colecționa obiecte din aur pe care le ținea într-un seif încuiat. Cheia de la seif era tot în locuință.

Bărbatul de 27 de ani mai venea pe la bărbatul de 67 de ani, pentru acte sexuale. Știa ce are persoana vătămată prin casă, știa și unde era cheia de la seif.

Ba chiar s-a întâmplat de câteva ori să meargă pe la acest bărbat și să fie lăsat puțin singur în casă. Atunci, bărbatul de 27 de ani a profitat de moment și a furat respectivele bunuri din aur, printre care și lingouri (mici, de 10-20 de grame).

