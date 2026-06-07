Lucrările la podul provizoriu peste Someșul Mic deviază traseele autobuzelor și troleibuzelor din Cluj

Traseele mai multor mijloace de transport în comun vor fi schimbate de luni, 8 iunie, din cauza unor lucrări la un pod peste Someșul Mic. Traficul pe străzile George Coșbuc și Splaiul Independenței este restricționat.

Compania de Transport Public din Cluj-Napoca (CTP) anunță că începând cu data de 8 iunie, în contextul lucrărilor la podul provizoriu peste Someșul Mic, mijloacele de transport în comun vor circula pe trasee deviate, astfel:

*** Linia 30 Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu:

Dus: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Aurel Vlaicu.

* Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Radisson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: de pe Calea Motilor – str. Otetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuta – str. Fantanele – str. Pul Ioan.

* Se suspendă stațiile Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

*** Linia metropolitană M26 Cetatea Fetei – Cluj-Napoca:

Dus: va circula deviat spre Cluj Napoca – de pe strada Plopilor – str. Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

* Se suspendă stațiile Cluj Arena, parcul Central, Piata Mihai Viteazul Sud. Se alocă suplimentar stațța Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Plecare din Statia Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

* Se suspendă stația Pod Traian, stația Radisson Blu.

*** Linia de noapte 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului - Calea Turzii - Piața Cipariu - Piața Avram Iancu - B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - Calea Moților – str. Oțetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuță – str. Fântânele – str. Paul Ioan.

* Se suspendă următoarele stații: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Ștefan Cel Mare - Calea Turzii - strada Observatorului.

* Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Raddison Blu. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Circulația tramvaielor pe liniile 102 si 101 se desfășoară pe traseul de bază.

Liniile 26 si 26L : Cart. Grigorescu – B-dul Muncii – Emerson: traseu neschimbat.

Linia 27: Cart. Grigorescu – Piața Gării: traseu neschimbat.

Linile 28 si 28B : Piata Mihai Viteazul – Cartier Grigorescu – VIVO: traseu neschimbat

Linia 41 Cart. Grigorescu – Piata 1 Mai - traseu neschimbat

Linia 44 Cart. Grigorescu – str. Soporului - traseu neschimbat.