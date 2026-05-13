Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan de „dezastru economic”. „Asta spun cifrele, nu propaganda bolojalnică”

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că datele publicate de Institutul Național de Statistică ar demonstra „adevărata dimensiune a dezastrului economic”.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciolacu a comparat indicatorii economici din perioada mandatului său cu cei pe care îi atribuie administrației conduse de Bolojan, acuzând „propaganda Marelui Reformator” că încearcă să prezinte criza economică drept „semn de însănătoșire”.

„Ce am lăsat eu în urmă: salariul net mediu de 1.055 de euro, pensia medie majorată cu 40%, iar puterea de cumpărare cu 33%. Inflație redusă de la 10,3% la 4,9% și 1,3 milioane de români scoși din sărăcie extremă. Economia a crescut cu 100 de miliarde de euro (+35%) în trei ani. Am ajuns Polonia și am depășit Ungaria și Grecia ca nivel de convergență economică față de media UE. Investiții publice record, de 149 de miliarde de lei, și cel mai mult asfalt turnat după Revoluție. Rezerve valutare la maxim istoric: 72 de miliarde de euro”, a afirmat Marcel Ciolacu.

În același mesaj, fostul premier a comparat evoluția indicatorilor economici din perioade diferite de guvernare, susținând că direcția actuală este una negativă, în contrast cu rezultatele din mandatul său

„Ce lasă Bolojan în urmă: trei trimestre de cădere economică, considerat un record negativ din 1999. 55.700 de locuri de muncă pierdute și o creștere cu 38% a numărului firmelor dizolvate. Inflație de 10,7%, iar fără TVA-ul său ar fi fost 4,5%, potrivit BNR. Opt luni de prăbușire a consumului, descrisă drept cea mai mare cădere din 2009. De asemenea, este invocată cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani și a pensiilor din ultimii 25 de ani”, susține Marcel Ciolacu.

El a susținut totodată că, dacă Ilie Bolojan și-ar fi continuat mandatul încă zece luni, acest lucru ar fi însemnat „310.000 de români șomeri, cu o rată a șomajului de 8%, iar în rândul tinerilor de 33%. Inflație de 12%, cu o scădere a puterii de cumpărare de –8% la salarii și –12% la pensii. 120.000 de IMM-uri în faliment și un minus de 30 de miliarde de lei la PIB. 220.000 de români împinși în sărăcie”.

„Asta spun cifrele, nu propaganda bolojalnică, care vrea să ne convingă că nu trăim mai rău, ci mult mai bine. Iar dacă nu simțim asta, nu e vina lui Bolojan, ci a românilor care nu se ridică la înălțimea eroului reformelor”, a mai acuzat fostul premier.

Criticile vin în contextul în care informațiile publicate miercuri de Institutul Național de Statistică indică o scădere economică de 1,5% în primul trimestru din acest an, după scăderea de 1,5% în ultimul trimestru din 2025 pe serie brută ajustată sezonier.

Potrivit INS, produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. De asemenea, produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026, a mai precizat INS.