Un video care arată că în parcul Crângași din București se montează corturi militare a creat isterie pe TikTok. „Sunt balivene”, susține primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a explicat că este vorba despre ASTROFEST, un eveniment despre „educație, științe și roboți umanoizi”.

În imaginile de pe TikTok se observă că în parcul Crângași din Capitală mai mulți militari montează câteva corturi. Cel care filmează din mașină se întreabă dacă este vorba de un spectacol al circului Globus, sugerând, de fapt, că acestea ar fi destinate unei mobilizări militare sau recrutări pentru război.

După ce videoclipul a creat isterie pe TikTok, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a venit cu explicații pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, este vorba despre ASTROFEST, un eveniment „despre educație, științe și roboți umanoizi”.

„Măi oameni buni! Eu înțeleg isteria creată artificial dinspre Rusia, pe mizeria de TikTok, cu recrutarea și războiul. Dar sunt baliverne. Mă uit la filmarea (cu sunet) și la comentariile făcute de acest tânăr speriat de bombele de manipulare și mă crucesc. Este vorba despre ASTROFEST! Google it! Este despre educație, științe, chestii faine. Cică <am căutat pe net și nu am găsit nimic>. Dar sa te dai jos din mașină și sa te duci câțiva metri până acolo, nu ți-a dat prin cap? Da, educația, mai exact lipsa ei, a devenit o chestiune e securitate națională! Puneți mana pe carte, învățați să gândiți critic, nu mai înghițiți precum curcanii tot ce vi se aruncă si VENIȚI LA ASTROFEST în Parcul Crângași!!”, a scris primarul Ciucu, pe FB.

Evenimentul se desfășoară mâine între orele 10:00 – 22:00, iar intrarea este gratuit

MApN: Aceste speculații nu au nicio bază reală

Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că în platforma de comunicare digitală TikTok se amplifică o dezinformare referitoare la așa-zise „dovezi” ale unei decizii luate la nivelul conducerii statului român de a trimite trupe în Ucraina.

„Aceste speculații nu au nicio bază reală și reprezintă încercări de a spori teama generată de războiul de agresiune pe care Federația Rusă îl desfășoară în prezent în Ucraina. În susținerea acestei acțiuni de dezinformare, amplificată de mai multe conturi din platforma TikTok, este utilizat un material video extras dintr-o declarație de presă făcută de președintele interimar al României la sfârșitul lunii februarie 2025, în urma consultărilor cu partidele politice parlamentare”, se arată pe pagina de Facebook a MApN.

Este vorba despre o declarație scoasă din context, prezentată acum drept o poziționare recentă, care ar aduce „dovezi” că la nivelul conducerii statului ar fi fost luată „decizia” de a trimite trupe ale Armatei României în Ucraina, drept sprijin militar pentru această țară.

„Toate aceste speculații sunt false. România a transmis în mod clar, în toate formatele de consultări la nivelul UE și NATO la care a participat, că sprijinul pe care îl va oferi Ucrainei, în acord cu aliații și partenerii din comunitatea euroatlantică nu va include, sub nicio formă, dislocarea de militari români în țara vecină”, arată MApN.

Ministerul Apărării Naționale avertizează că este de așteptat ca aceste acțiuni de dezinformare să continue și în perioada imediat următoare, de aceea recomandăm prudență utilizatorilor platformelor de comunicare digitală înainte de a redistribui informații pe aceste subiecte, care pot fi verificate din surse oficiale.