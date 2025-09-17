Articol publicitar

De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România

În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale. 

. Inițiativa îi aparținea Luciei Prăjișteanu, antreprenoare care avea deja în portofoliu proiecte inovatoare în industria de entertainment pentru familii și copii. Aceasta a înțeles că cei mici au nevoie de mai mult decât simple locuri de joacă – aveau nevoie de experiențe memorabile.

Miramagica Herăstrău s-a transformat, în scurt timp, în cel mai în vogă parc de distracții din București, grație unor atracții nemaivăzute până atunci: roata panoramică, racer-ul Airborne Shot, caruselul venețian, Top Dancer – banca plutitoare, Spark – atracția care sfidează gravitația, roller coaster-ul în formă de omidă, bărcuțele manevrabile, saltelele Jump-Jump, bumper cars, toboganul gonflabil, Derby – competiția cailor nărăvași, caruselul Tornado etc.

În anul 2022, Lucia Prăjișteanu a extins business-ul prin inaugurarea Miramagica Mamaia, aplicând o rețetă similară cu cea din Parcul Herăstrău din București și aducând, la malul mării, noi atracții la fel de spectaculoase.

Roata Miramagica, cerută la marile festivaluri și târguri de sărbători

Punctul principal de atracție al parcului a fost Roata Miramagica, din care poți admira, de la înălțime, Parcul Herăstrău. Aceasta nu doar că a devenit simbolul parcului, dar s-a transformat și într-o atracție emblematică, prezentă la cel mai mare festival de muzică din România, Beach, Please!, dar și la târgurile de Paște și de Crăciun de la Craiova și București.

„Pentru mine, Miramagica a fost dintotdeauna mai mult decât un parc de distracții – a fost o promisiune de a crea experiențe unice, sigure și pline de emoție pentru copii și părinți. Fiecare detaliu, de la idee la implementare, este atent construit pentru a oferi clipe memorabile vizitatorilor. Magia nu are vârstă – ea ne unește, ne aduce zâmbete și ne oferă acea scurtă evadare de care avem cu toții nevoie”, spune Lucia Prăjișteanu.

Târgurile de sărbători, mai spectaculoase cu atracțiile furnizate de Lucia Prăjișteanu

Lucia Prăjișteanu și-a adus contribuția și la reinterpretarea conceptului Târgurilor de Crăciun.

Anul trecut, a adus în România Flying Santa, atracția fenomen a Târgului de Crăciun de la Craiova, care a devenit virală pe internet, nu doar în țară, ci și peste hotare. Filmulețele cu Moș Crăciun zburând în sania trasă de reni, deasupra a sute de mii de oameni aflați în Piața Mihai Viteazul din Craiova, într-o ploaie de artificii, au adunat sute de milioane de vizualizări pe TikTok, punând Craiova pe harta celor mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa.

O altă inovație semnată de Lucia Prăjișteanu este Santa’s Land, un parc de distracție tematic destinat Târgurilor de Crăciun, ce reunește o serie de atracții cu tematică de sărbători, menite să încânte vizitatorii de toate vârstele: o roată panoramică cu peste un milion de luminițe, liftul lui Moș Crăciun, un tren care transportă vizitatorii în Tărâmul Elfilor, un roller coaster cu sanie trasă de reni, bancheta rotitoare a lui Grinch, un spectaculos carusel venețian cu două etaje (unic în România) și un patinoar artificial cu mașinuțe tamponabile.

În plus, printre proiectele sale renumite se află și Laminor Winter Wonderland, un târg de Crăciun conceput special pentru spații indoor, dar și prezența roții panoramice cu 1 milion de luminițe la WestSide Christmas Market, în ultimii doi ani.

„Cred că oamenii, indiferent de vârstă, au nevoie de momente de bucurie și de magie. Aceasta a fost și este misiunea Miramagica și a celorlalte concepte de entertainment pe care le creăm și le livrăm. Ne dorim să aducem zâmbete și emoții de neuitat”, încheie Lucia Prăjișteanu.

