Art Safari organizează ateliere pentru copiii pasionați de artă

Copiii pasionaţi de artă cu vârste între 6 şi 12 ani pot participa gratuit la atelierele organizate de Art Safari în perioada 27-29 octombrie, în Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului Bucureşti).

Cei mici vor fi împărţiţi în trei serii (20 de copii cel mult, în fiecare serie), în intervalele orare 12,00-14,00,14,00-16,00 şi 16,00-18,00.

Înscrierile la ateliere se fac la info@artsafari.ro.

Temele atelierelor pentru copii sunt inspirate din operele lui John Constable, unul dintre cei mai mari pictori peisagişti şi Ştefan Popescu, cel mai mare pictor-călător al artei româneşti.

„3 zile pline de artă şi distracţie le promitem micilor artiştilor în vacanţa în care vor uita de tablete şi telefoane. La Art Safari Kids îi învăţăm pe copii despre culori, forme, artişti şi curente, pe înţelesul lor. Îi invităm să picteze şi să creeze după ce le-am arătat şi artă adevărată. (...) Alături de profesorii lor de artă, micii artişti vor avea parte de o călătorie fascinantă în Marea Britanie, prin peisajele lui John Constable, sosite tocmai de la Londra, de la Victoria and Albert Museum. Dar şi de o călătorie din Orient în Occident şi în ţara noastră, prin arta lui Ştefan Popescu. Bineînţeles, cât timp copiii se distrează, părinţii vizitează Art Safari şi descoperă picturi, instalaţii, artă textilă, junglă şi alte surprize pe gustul celor mari", declară Ioana Ciocan, CEO Art Safari.

Cursurile sunt organizate împreună cu Centrul Step by Step, partener educaţional al Art Safari și vor fi susţinute de profesoarele Ramona Toronilă şi Ana Pietraru (Şcoala Gimnazială Step by Step) şi Magdalena Sabă şi Maria Butnaru (Grădiniţa Bambi Step by Step).