Aproape 600 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Lista zonelor afectate

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunțat luni, 8 septembrie, că 586 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile din cauza lucrărilor de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice.

Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, anunță Termoenergetica. FOTO: arhivă
Intervențiile vor avea loc în mai multe zone din oraș, printre care: zona Parcului Plumbuita și Șoseaua Fundeni, Splaiul Unirii (Sector 3), Aleea Covasna (Sector 4), Calea Rahovei (Sector 5), strada Moinești (Sector 6), precum și perimetrul format de Calea Crângași, străzile G.M. Zamfirescu, Portărești, N. Filimon, Calea Giulești, strada Alizeului, Șoseaua Orhideelor, Bulevardul Regiei și Splaiul Independenței (Sector 6) sau strada Valea Călugărească (Sector 6).

Comunicatul Termoenergetica include lista intervenţiilor, care au durate diferite de realizare, din următoarele cartiere:

  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 600mm, în zona Parcului Plumbuita și a Șoselei Fundeni din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni și 21 de puncte termice (337 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 1000mm pe Splaiul Unirii din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 imobile din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1988, această porțiune de rețea având peste 35 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 300mm pe Aleea Covasna din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (44 blocuri) din data de 09 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 20:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 700mm pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (65 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 11 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă retur Dn 1000mm pe strada Moinești din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic „12 Liniei” (11 blocuri) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 10 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare tronsonului menționat este 1982, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 600/500/300/200mm, în perimetrul cuprins între Calea Crângași, străzile G.M. Zamfirescu, Portărești, N. Filimon, Calea Giulești, strada Alizeului, Șoseaua Orhideelor, Bulevardul Regiei și Splaiul Independenței din Sectorul 6. Firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea rețelelor termice primare a Municipiului București, cuprinse în cadrul POIM. Tot atunci vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparație a unor conducte. Intervențiile impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (75 blocuri și imobile și 3 obiective industriale) din data de 08 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1981, această porțiune de rețea având aproape 45 de ani de funcționare.
  • Rețeaua termică primară - conductă Dn 300mm pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (48 blocuri și un agent economic) din data de 11 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 12 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1970, această porțiune de rețea având 55 de ani de funcționare.

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor, iar finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora și de starea conductelor”, a transmis Termoenergetica, în comunicat.

București

