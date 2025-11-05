Aproape 20.000 de bucureștenii vor avea sistată joi alimentarea cu gaze. Care este motivul

Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, joi, 6 noiembrie, pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București.

Distrigaz Sud Rețele va sista alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din Sectorul 4, joi, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 22:00, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a gazelor naturale amplasată pe strada Aurel Perșu.

”În urma acestei întreruperi planificate, sunt afectați 18.834 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei, din sectorul 4 al municipiului București.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, anunță Distrigaz, într-un comunicat de presă.