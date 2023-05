Alexandru Moldovan, Apa Nova: Consumul apei de la robinet este o alternativă sigură, accesibilă, economică și ecologică

Într-o perioadă în care costurile de trai sunt în continuă creștere, locuitorii Bucureștiului se confruntă cu numeroase provocări în asigurarea nevoilor de bază. Accesul la apă potabilă sigură, de încredere, nu este una dintre ele, dă asigurări Alexandru Moldovan, director general adjunct Apa Nova, care a explicat, pentru Adevărul, cum este monitorizată 24h din 24 apa de la robinet, pentru a se încadra în parametrii stricți de potabilitate, și care sunt avantajele consumului de apă din rețeaua publică.

1.Cât de potabilă este apa de la robinetele bucureștenilor?

Apa de la robinetele bucureștenilor a fost, este și va rămâne 100% potabilă și de înaltă calitate. În București, monitorizăm atent apa potabilă, pentru a ne asigura că respectă toate standardele de sănătate și siguranță și reglementările extrem de stricte din domeniu, calitatea apei fiind verificată 24 de ore din 24. Experții noștri prelevează zilnic probe din 55 de puncte fixe de recoltare, distribuite în Capitală, aceste probe fiind supuse unor peste 6.000 de analize anual, prin care sunt monitorizați nu mai puțin de 120.000 de indicatori.

Analizele riguroase acoperă o gamă largă de factori, inclusiv compuși chimici, bacterii, substanțe toxice și parametri fizici. Prin urmare, bucureștenii pot avea încredere că apa de la robinetele lor este sigură pentru consum. Monitorizarea atentă și riguroasă a calității apei asigură că orice problemă sau potențial pericol pentru sănătate este identificat și soluționat prompt.

2. Care este situația pe sectoare ?

Aceeași. Potabilitatea apei de la robinetele locuitorilor Bucureștiului este de 100%.

Testăm fără oprire apa furnizată, iar oamenii pot verifica oricând calitatea apei de băut din orice sursă în laboratoarele noastre de ultimă generație.

3. Este misiunea Apă Nova de a oferi bucureștenilor apa potabilă care să corespundă standardelor. Cum arată fotografia de ansamblu a lucrărilor efectuate de Apa Nova pentru o apă potabilă?

Din anul 2000 și până la această oră, am reușit să reducem consumul de apă brută cu nu mai puțin de 69,14%, pierderile de apă potabilă cu 84,45%, am crescut capacitatea de producție a apei potabile cu 22,22%, am diminuat avariile cu pierdere de apă cu 71,31%, am redus timpul mediu de intervenție la avariile de apă cu 91,37% și am crescut per total randamentul sistemului de apă potabilă cu 27,18%.

La nivel de investiții în infrastructura publică, între anii 2000 - 2022 am extins rețeaua de apă potabilă cu 253 de kilometri, rețeaua de apă înlocuită cu 399 de kilometri, am înlocuit peste 52.000 de branșamente, peste 9.600 de racorduri și am instalat aproape 110.000 de contoare inteligente. Toate acestea, cu un efort financiar major, de peste 580 de milioane de euro.

4. Cu toate asigurările că apa de la robinet în oraș este potabilă, unii oameni continuă să consume apa îmbuteliată. Care sunt planurile ANB de a investi în lucrările de potabilitate a apei din București?

Apa de la robinet în București oferă numeroase avantaje, mai ales atunci când luăm în considerare faptul că este monitorizată în mod constant, 24 de ore din 24 și supusă unor standarde și reglementări extrem de stricte. În plus, trece printr-un proces de tratare riguros înainte de a ajunge la consumatori, incluzând etape de filtrare, dezinfectare și control al calității apei, iar aceste măsuri asigură eliminarea impurităților și a contaminanților.

De asemenea, pe lângă faptul că este extrem de convenabil, consumul apei din rețeaua publică este incomparabil mai ieftin și, mai important, este o opțiune mai sustenabilă și mai prietenoasă cu mediul, pentru că impactul negativ al producției, transportului și eliminării sticlelor de plastic nu există. În concluzie, consumul apei de la robinet este o alternativă sigură, accesibilă, convenabilă, economică și ecologică.

Și pentru a ajunge la această siguranță a consumului, pe parcursul tuturor acestor ani, am investit accelerat în proiecte de extindere, reabilitare și modernizare a infrastructurii. Doar anul trecut, am transformat în realitate proiecte de apă potabilă și de canalizare, atât pentru bucureștenii care locuiesc în zona Prelungirii Ghencea, acolo unde am deviat arterele de apă și am extins rețeaua de canalizare, fie pentru clienții noștri din zona bulevardului Iuliu Maniu și Preciziei, unde am extins rețeaua de apă potabilă.

În total, anul trecut, am reușit extinderea și modernizarea a 23 kilometri de rețea de apă potabilă și 8,00 kilometri de rețea de canalizare, valoarea totală a investițiilor fiind de peste 46 milioane de euro.

5. Cum arată planul acestor investiții în kilometri și pe ce perioadă se derulează?

Pentru anul 2023, avem prevăzută o alocare de 28,5 milioane de euro pentru continuarea investițiilor, obiectivul nostru fiind ca, în 2023-2024, să realizăm alți aproximativ 40 de kilometri de rețea de apă.

6. Care sunt obiectivele pe care doriți să le atingeți la finalul acestor lucrări?

Ne dorim ca fiecare locuitor al Bucureștiului să aibă acces la apă potabilă de calitate superioară. Prin extinderea și modernizarea rețelei de apă, ne propunem să asigurăm că serviciile de alimentare cu apă acoperă în mod eficient întregul oraș, inclusiv zonele periferice și comunitățile mai puțin dezvoltate. Asta pentru că, odată cu extinderea orașului și creșterea populației, este necesară o capacitate sporită a rețelei de apă pentru a satisface nevoile în continuă creștere.

De asemenea, în cadrul lucrărilor de modernizare, punem accent pe utilizarea tehnologiilor și a practicilor sustenabile, pentru a minimiza impactul asupra mediului și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a rețelei de apă. Implementăm deja soluții inovatoare și inteligente pentru a reduce consumul de energie și a optimiza procesele de distribuție a apei.

Scopul final este îmbunătățirea calității vieții, sănătății și bunăstării comunității, contribuind la un mediu mai sănătos și sustenabil în orașul nostru.

7. Bucureștiul este un coșmar pentru locuitorii săi. Cum vor afecta lucrările orașul și cât de mult vor complica viața Capitalei?

Ne-am asumat un rol foarte important, acela de a moderniza Capitala, pentru ca noi toți să avem parte de confort sporit și mai multă siguranță în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, iar atingerea acestui obiectiv necesită efort și răbdare, dar merită. ​

Îi asigurăm pe toți locuitorii Bucureștiului că echipele Apa Nova încearcă ca, în cadrul fiecărui proiect de investiții, să limiteze pe cât posibil disconfortul creat. De altfel, au fost instruite să respecte programul de odihnă, să păstreze locul curat, să strângă periodic deșeurile rezultate în urma lucrărilor și să reducă, pe cât posibil, nivelul de zgomot, prin utilizarea de tehnologii minim invazive de ultimă generație. Totodată, angajații noștri fac tot posibilul pentru a limita, pe cât posibil, ocuparea spațiilor de parcare din zonele de lucru.

Este adevărat că lucrările de extindere și modernizare într-un oraș aglomerat precum Bucureștiul pot provoca disconfort și inconveniențe pentru locuitori. Cu toate acestea, este important să înțelegem că aceste lucrări sunt necesare pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Capitală și pentru a asigura un viitor mai bun pentru noi toți.

