O mamă și fetița ei de patru ani sunt date dispărute, după ce au plecat de acasă și nu au mai revenit. Poliția, în alertă

Alertă în județul Cluj după ce o femeie de 31 de ani, împreună cu fiica ei de 4 ani, au dispărut fără urmă din satul Mintiu Gherlii.

Poliția municipiului Gherla a fost sesizată joi, 18 februarie, în jurul orei 17:20, iar anchetatorii fac apel la cetățeni pentru a furniza orice informație care ar putea ajuta la găsirea celor dispărute.

Potrivit polițiștilor, Kalanyos Alunița ar fi plecat în aceeași dimineață, în jurul orei 07:30, împreună cu fetița, și de atunci nu a mai putut fi contactată.

Autoritățile au transmis semnalmentele femeii: are aproximativ 1,55 m înălțime, 50 kg, păr lung șaten și ochi negri. La momentul plecării purta o geacă neagră cu blăniță albă pe umeri, fustă neagră și cizme cafenii.

Poliția subliniază că orice detaliu, oricât de minor, poate fi esențial pentru localizarea celor dispărute și siguranța lor.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.