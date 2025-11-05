Un francez a fost arestat după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni și un ciclist. Ce a strigat în momentul arestării

Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină miercuri, 5 noiembrie, la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime. Patru dintre victime se află în stare gravă.

În momentul arestării, șoferul responsabil de accident a început să strige „Allah Akbar”. Potrivit News.ro, înainte să fie arestat, bărbatul a încercat să-şi incendieze maşina. În portbagajul maşinii sale ar fi fost găsite butelii de gaz.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 8:45, când „au fost constatate mai multe accidente rutiere” pe o şosea între Dolus-d'Oléron şi Saint-Pierre-d'Oléron, a indicat jandarmeria, care a precizat că acestea implică „un singur suspect într-un vehicul”.

Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină. În total, zece persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind în stare gravă. Aproape 50 de pompieri sunt angajaţi în prezent pentru a se ocupa de victime.

Procurorul din La Rochelle, Arnaud Laraize, a subliniat că acţiunea suspectului a fost „voluntară”.

„În momentul arestării, el a strigat Allah Akbar. Cu toate acestea, motivul nu este confirmat şi ancheta va trebui să îl determine”, a spus magistratul.

A fost deschisă o anchetă pentru tentativă de omor, însă Parchetul naţional antiterorist nu se ocupă de caz în această etapă.

Conform informaţiilor Le Figaro, este vorba de un bărbat de 35 de ani, rezident în La Cotinière, un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d'Oléron. El figurează în datele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun, în special pentru comportament neadecvat şi consum de droguri şi alcool.