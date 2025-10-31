Vicepreședintele CJ Brașov, plasat sub control judiciar. Este acuzat că ar fi numit ilegal persoane în conducerea Companiei Apa Brașov

Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, a fost plasat sub control judiciar joi, 30 de zile, pe o durată 60 de zile, fiind acuzat de abuz în serviciu.

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 534/VIII/3 din 19 septembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 30 octombrie 2025, față de inculpatul ȘERBAN TODORICĂ CONSTANTIN, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul (ADIDAJ) Brașov, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit”, transmite DNA într-un comunicat.

Potrivit DNA, în perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, vicepreședintele CJ Brașov ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA (Cocoș Liviu și Țop Ferghete Florentina Carmen, inculpați în cauză) cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor gestionate de companie.

În acest scop, l-ar fi angajat pe Dragomir Liviu la ADIDAJ Brașov și l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție.

Ulterior, Șerban Todorică Constantin ar fi continuat să controleze ilegal Compania Apa Brașov SA prin trucarea selecției pentru funcția de director general, ocupată nelegal de Liviu Cocoș. În acest scop, ar fi fost încheiat un contract de recrutare, prin cumpărare directă, cu un expert care ar fi colaborat la realizarea planului infracțional.

Prejudiciul stabilit până acum este de 65 de mii de lei, sumă care include indemnizația directorului general pentru lunile iulie și august 2025 și onorariul expertului implicat în selecția acestuia. În text nu se menționează că prejudiciul ar fi fost recuperat.

Plasat sub control judiciar, vicepreședintele CJ Brașov trebuie să respecte o serie de obligații:

Să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală

Să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA

Să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar

Să nu exercite funcțiile de președinte și vicepreședinte CJ Brașov, precum și pe cea de președinte al ADIDAJ Brașov

„Inculpatului Șerban Todorică Constantin i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, adaugă DNA.