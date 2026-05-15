Gestul surprinzător al președintelui Poloniei: a adoptat un urs din România: „Faceți cunoștință cu Batyr”

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, are animal de companie din România. Nu este unul obișnuit. În timpul vizitei în România, el a adoptat un urs. Adopția a fost realizată în urma vizitei pe care liderul polonez a făcut-o la sanctuarul de urși de la Zărnești.

Karol Nawrocki a vizitat sanctuarul de urși LiBEARty din Zărnești după ce a participat la Summit-ul B9 de la București. Joi, după discuțiile despre NATO și apărare, președintele polonez a mers la Zărnești ca să adopte, de la distanță, un urs.

„Faceți cunoștință cu Batyr. Ultimele zile au fost pline de discuții despre cele mai importante subiecte - arhitectura de securitate, flancul estic al NATO și politica. Dar s-a mai întâmplat un lucru despre care trebuie să vă povestesc. Președintele a adoptat un alt animal de companie. De data aceasta, puțin mai mare :) Lui Yuki, curajosul câine de la adăpost, rezident al Palatului Prezidențial, i s-a alăturat - deși de la distanță - ursul Batyr”, a dezvăluit reprezentantul președintelui Poloniei..

Ursul președintelui a primit numele Bathyr și va avea o mascotă legată de un urs legendar din Polonia.

„S-ar putea spune că a primit și propriul său patron - caporalul Wojtek, faimosul urs - a cărui poveste despre parcursul său militar a fost relatată de președinte la Sanctuarul LiBEARty din România. Șeful a promis, de asemenea, că mascota eroicului nostru Urs va ajunge în curând la acel centru, care salvează animale maltratate”, a adăugat reprezentantul președintelui.

Sanctuarul de urși LiBEARty a fost deschis în anul 2005 și în prezent este „cel mai mare proiect de bunăstare al animalelor din Europa, un colț de rai pentru urșii maltratați”, potrivit descrierii făcută pe internet.

În pădurea care acoperă 70 de hectare de teren trăiesc peste 130 de urși.