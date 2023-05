Un secol și jumătate cu trenul la Brașov. Ce spune inginerul care a făcut prima linie electrificată FOTO

Acum un secol și jumătate, în gara Brașov intra primul tren. În urmă cu 60 de ani începeau lucrările la prima linie electrificată din România. Brașovenii au aniversat cele două evenimente.

Atmosferă de mare sărbătoare a fost în Gara Brașov. În urmă cu exact 150 de ani, prima locomotivă intra în gara din Brașov, pe atunci situată la câteva sute de metri de actuala gară, lângă strada Hărmanului. Dacă în 1873 cetățenii au întâmpinat cu mare bucurie colosul de fier, locuitorii orașului au venit și acum în număr mare la gară, să marcheze evenimentul.

Pacific, celebra locomotivă cu aburi a sosit în Gara Brașov și a adus câteva vagoane din compunerea trenului regal. De asemenea, prima locomotivă de serie Diesel sau vagonetul motor Buick din 1940 au fost câteva dintre atracțiile evenimentului, alături de fanfara Academiei Forțelor Aeriene.

„Primul tren care a intrat în acest oraș a fost în 1873, la data de 1 iunie. Pentru că e zi liberă, la fel ca următoarele, am ales să sărbătorim astăzi”, a explicat Nicolae Ștefan Neagotă, director Regionala CFR Brașov.

Prima magistrală electrificată din România

Cel care a condus prima secție IFTE (Instalații Fixe de Tracțiune Electrică) din România, care a realizat electrificarea căii ferate Brașov – Predeal, își amintește de marea reușită.

„Eforturile tuturor factorilor de proiectare, de construcție și de întreținere au dus la inaugurarea tracțiunii electrice feroviare la 9 decembrie 1965. Era primul sector electrificat al magistralei căii ferate din România”, și-a amintit Gheorghe Mărginean, șeful primei secții IFTE din România.

Pe lângă momentul important, primarul Allen Coliban a amintit și despre un proiect din viitorul apropiat.

„150 de ani de la sosirea primei locomotive în Brașov, 150 de ani de istorie feroviară, o istorie plină și cu care ne mândrim atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al infrastructurii, Brașovul fiind cel mai important nod feroviar din centrul țării. Este o infrastructură care nu doar are istorie, dar are și viitor, pentru că la ora actuală avem proiectele pentru implementarea trenului metropolitan și așteptăm deschiderea Programului Operațional de Transport pentru a obține finanțare nerambursabilă pentru operarea unui astfel de sistem, o infrastructură de care zona metropolitană are nevoie și care se integrează foarte bine în tot ceea ce Brașovul dezvoltă în sfera politicilor de mobilitate sustenabilă”, a declarat Allen Coliban, primarul Brașovului.

Gara Brașov, o fostă mândrie a orașului

Trenul metropolitan va opera pentru început pe infrastructura existentă, cu o locomotivă pe hidrogen. Apoi va fi electrificată linia spre Codlea, iar în ultima fază va fi extins transportul în întreaga Zonă Metropolitană Brașov.

Un subiect sensibil pentru brașoveni este modernizarea gării. Deși era una dintre cele mai frumoase din România, acum nu face cinste orașului.

„Urmează să ajungem la forma finală a acordului de parteneriat în săptămânile următoare și să îl semnăm. În paralel, în Comisia Tehnică de Urbanism, proiectanții trebuie să vină cu modificările făcute asupra proiectului gării, astfel încât să aprobăm și să eliberăm autorizația de construire. Lucrurile acestea ar trebui să se întâmple în luna iunie, moment în care singura necunoscută va fi soluția de finanțare, dar municipiul este dispus să acopere o parte din cei 62 de milioane de lei necesari reabilitării gării”, a mai explicat edilul șef al Brașovului.

Actuala gară a fost inaugurată în 1962 și era, la momentul respectiv, cea mai modernă gară din țară. Inaugurarea ei a fost unul dintre cele mai importante momente ale transportului feroviar din istoria orașului Brașov.