Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit

O fată de 14 ani a murit, iar alți patru copii au fost răniți, după ce mașina cu care mergeau spre școală s-a răsturnat pe un drum abrupt, acoperit de gheață. Tragedia a avut loc în Poiana Mărului din județul Brașov, iar la misiunea de salvare a fost trimis chiar tatăl fetei.

Mașina în care se aflau cei 5 copii, mai mulți decât capacitatea autoturismului, era condusă de un bărbat de 38 de ani, unchiul fetei care a sfârșit tragic. Bărbatul s-a oferit să-i ducă la școală pentru că microbuzul școlar nu ajunge la elevii care locuiesc pe dealurile din zonă, relatează Știrile ProTV.

Deși bărbatul a echipat roțile mașinii cu un dispozitiv antiderapant, drumul era acoperit cu un strat de gheață, fiind extrem de alunecos.

Astfel, autoturismul a derapat și s-a răsturnat în râpă, iar fata de 14 ani, care se afla pe locul din dreapta, a suferit răni grave și nu a mai putut fi salvată.

La fața locului a fost trimis chiar tatăl ei, care lucrează ca pompier. Echipajele de urgență nu au putut ajunge imediat la victime. Din cauza gheții, autospecialele s-au oprit la un kilometru distanță.

„Era foarte cuminte, nepoata mea este. Mergea la școală cu frații și cu verii ei. Șoferul e băiatul meu, e șofer de TIR, el e la spital, dar el e bine”, a declarat pentru Antena 3 CNN bunicul (foto sus) fetei moarte în accident.

”Salvatorii s-au deplasat la fața locului cu ajutorul unor utilaje de deszăpezire și cu ajutorul unor tractoare care erau echipate", a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

Autoritățile locale au trimis un utilaj să împrăștie nisip pe drum, însă după această tragedie pentru că, de regulă, iarna drumul rămâne necurățat, spun cei care locuiesc în zonă.

"Nu este ușor, vă dați seama, mai ales pentru copiii care coboară de exemplu 3 kilometri prin zăpadă ca să ajungă la microbuz", a spus Cătălin Perșoiu, primarul comunei Poiana Mărului.

Ceilalți copii aflați în mașină au suferit răni ușoare. Șoferul e lovit la coloana vertebrală, dar se află în afara pericolului. Toți au fost duși la spital pentru investigații și îngrijiri.