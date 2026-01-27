search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Publicat:

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat ce s-ar fi putut întâmpla în microbuzul implicat în tragedia de DN6 – E70, județul Timiș, unde șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. „O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere puternică”, a spus acesta.

Titi Aur a declarat la Digi24 că varianta ca șoferul să fi adormit la volan este mai puțin probabilă, deoarece microbuzul se afla în depășire.

„Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga. Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus, a explicat expertul.

Titi Aur a analizat și reacția șoferului TIR-ului. Acesta a subliniat că timpul de reflex al unui om este de aproximativ o secundă și jumătate și că, în astfel de circumstanțe, evitarea accidentului este aproape imposibilă. „Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva… din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite. Oricum nu este vinovat”, a spus expertul.

Accident județul Timiș FOTO: captura video
Accident județul Timiș FOTO: captura video

În final, Titi Aur i-a avertizat pe șoferi să conducă preventiv pentru a evita astfel de tragedii: „Mașina este o armă. Atenție, că avem o singură viață!”.

Șapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş, alte trei fiind deja transportate la spital.

Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 - E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR. Șoferul microbuzului se numără printre morți.   

