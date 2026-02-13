Merz face apel la repararea relației transatlantice: „Nici măcar SUA nu mai pot acționa singure”

Nici măcar SUA nu au puterea de a acționa singure în epoca rivalității dintre marile puteri, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, în deschiderea conferinței de securitate de la Munchen, făcând apel la „repararea” şi „revigorarea” încrederii transatlantice.

Într-un discurs în care a adoptat un ton ferm, dar conciliant, cu privire la viitorul parteneriatului transatlantic, Merz a susținut că vechea ordine a luat sfârșit și că, în această nouă eră a rivalității între marile puteri, chiar și SUA își ating limitele capacității de a acționa singure, relatează The Guardian.

Referindu-se la cei care au avertizat că ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să se destrame, Merz a spus: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct. Această ordine, oricât de imperfectă ar fi fost chiar și în cea mai bună formă a sa, nu mai există în acea formă.”

Adresând-se în continuare audienței în limba engleză, Merz a spus: „În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, a fi parte a NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei. Este, de asemenea, avantajul competitiv al Statelor Unite.”

„Așadar, haideți să reparăm și să revigorăm împreună încrederea transatlantică”, a adăugat el. Discursul cancelarului german a deschis reuniunea anuală a unor figuri de top din domeniul securității globale, inclusiv mulți lideri europeni și secretarul de stat american, Marco Rubio.

La conferința de anul trecut, care a avut loc la câteva săptămâni după începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, vicepreședintele american, JD Vance, i-a șocat pe liderii europeni ținându-le o prelegere despre starea democrației și a libertății de exprimare pe continent - un moment care a dat tonul în relațiile dintre SUA și Europa anul trecut.

Au urmat o serie de declarații și acțiuni din partea administrației Trump care a vizat aliații, inclusiv amenințarea lui Trump de luna trecută de a impune noi tarife mai multor țări europene, într-o mișcare de a asigura controlul SUA asupra Groenlandei, un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, un aliat al NATO.

Merz a stârnit aplauze în momentul în care criticat direct actuala administrație americană pentru unilateralismul SUA, spunând: „Războiul cultural al mișcării Maga nu este al nostru. Libertatea de exprimare se termină aici cu noi atunci când acel discurs este îndreptat împotriva demnității umane și a regulilor de bază. Nu credem în tarife vamale și protecționism, ci în liberul schimb. Susținem acordurile climatice și Organizația Mondială a Sănătății.”

„În epoca marilor puteri, libertatea noastră nu mai este o certitudine, ci este amenințată”, a spus el, adăugând că „fermitatea și voința vor fi necesare pentru a afirma această libertate”. Contestând politica unilaterală a lui Trump, Merz a adăugat: „Autocrațiile pot avea adepți, dar democrațiile au parteneri și aliați”.

În același timp, el a spus că Europa trebuie să renunțe la dependența excesivă de SUA, subliniind: „Nu vom face asta eliminând NATO ”.

Fiind una dintre națiunile europene care fac cel mai mult pentru a-și spori propriile cheltuieli pentru apărare, Merz a ținut să insiste că SUA trebuie să facă mai mult pentru a asculta preocupările europene cu privire la securitatea sa și la legitimitatea unui pilon european susținut al NATO.

Descriind conferința de la München ca pe un seismograf al stării relațiilor SUA-Europa, el a spus că războiul din Ucraina „a forțat Europa să se întoarcă dintr-o vacanță din istoria lumii. Împreună am intrat într-o eră marcată încă o dată de putere și de politica marilor puteri”.

Aceste mari puteri, a spus Merz, „își fac propriile reguli. Rapid, dur și adesea imprevizibil. Aceste puteri exploatează resursele naturale, tehnologiile și lanțurile de aprovizionare folosindu-le ca instrumente de negociere”.

Merz a vorbit în contextul în care se apropie cea de-a patra aniversare a invaziei ruse în Ucraina și la un an după ce Vance și-a folosit discursul din aceeași sală pentru a-i critica pe europeni pentru că nu își asumă suficient controlul asupra propriei apărări și ignoră cerințele electoratului.

Merz a răspuns spunând că este crucial ca continentul să își schimbe mentalitatea și să exploateze pe deplin potențialul militar, politic, economic și tehnologic „enorm” al unei „Europe suverane”. Germania năzuiește spre o „conducere bazată pe parteneriat” în Europa, dar fără a fi animată de vreo „fantezie hegemonică”.

Merz a adăugat că a început discuțiile cu președintele francez, Emmanuel Macron , despre rachetele nucleare europene, o chestiune despre care Macron urmează să facă o declarație în curând. Această măsură de descurajare, a spus el, trebuie să fie integrată în arsenalul nuclear al NATO astfel încât toate părțile Europei să fie la fel de bine apărate. Cancelarul a declarat că Germania nu abandonează NATO, ci dorește să stabilească un „pilon puternic și autosustenabil” în cadrul alianței.

Pe de altă parte, au apărut tensiuni între Franța și Germania cu privire la rolurile lor respective într-o NATO revizuită, în care SUA își asumă un rol mai puțin dominant. Germania vizează poziția cheie de președinte al comitetului militar al Alianței.