Șefă a unui centru de refugiați: „Românii sărbătoresc Dragobetele, ucrainenii își comemorează victimele” FOTO

La exact un an de când Rusia a invadat Ucraina, refugiații ucraineni din Brașov au pornit într-un marș în care să amintească lumii de suferința provocată de război poporului vecin

În urmă cu un an, o veste teribilă aducea îngrijorare pe întreaga planetă: Rusia a invadat Ucraina! De atunci, milioane de ucraineni, în special femei, copii și vârstnici, au lăsat în urmă tot ce însemna viața lor și au fugit cum au putut de război. Dacă atunci toate lumea credea că e o chestiune de zile până când rușii vor pune stăpânire pe Kiev, ucrainenii au reușit să le dovedească tuturor că s-au înșelat.

„Ca-n fiecare an, în 24 februarie românii sărbătoresc Dragobetele. Cetățenii ucraineni îi comemorezaă pe concetățenii lor care au murit în conflictul armat care a izbucnit acum un an. Cu siguranță, mulți dintre noi ne aducem aminte căa, nul trecut, Dragobetele l-am sărbătorit cu durere în suflete, cu panică și cu nesiguranță. Cetățenii ucraineni trăiesc asta în fiecare zi, timp de un an”, a amintit Andreea Vrânceanu, șef Centru.

Planeta a început să fie tot mai puțin preocupată de ce se întâmplă în Ucraina și fiecare și-a văzut de propriile probleme. Cu toate acestea, războiul continuă și voluntarii de la Brașov spun că, dacă la început primeau săptămânal un anunț despre moartea pe front a cuiva din familiile de la CATTIA Brașov, în ultimele săptămâni nu a existat zi fără un asemenea tragic anunț. Ca să readucă aminte tuturor suferința poporului vecin, ucrainenii de la Brașov au decis să se întâlnească în fața Prefecturii.

„Astăzi se întâmplă lucruri importante pentru refugiați. Comunitatea ucraineană din Brașov a decis să se întâlnească în fața Prefecturii Brașov și apoi să plece într-un marș, pe strada Republicii, până în Piața Sfatului. Aici vom avea adolescenți care vor recita poezii scrise de ei care exprimă sentimentele lor din acest an petrecut departe de casă”, a mai adăugat Andreea Vrânceanu.

La CATTIA Brașov, refugiații și-au pus ideile, talentul și priceperea în slujba comunității și au realizat mai multe creații artistice legate de țara lor și de eroismul celor de acasă. „E fiul meu în fotografie și sunt tare mândră de el”, spune autoarea fotografiei din partea introductivă a articolului, pe care scrie „Vreau să trăiesc într-o țară în care nu se trage”.

Ucrainenii s-au strâns la Prefectură și au pornit într-un marș până în Piața Sfatului pentru ca întreaga comunitate să-și amintească de ororile la care au fost supuși vecinii noștri în ultimul an.