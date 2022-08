O nouă destinație turistică în județul Brașov. Ce puteți vedea în canionul Hoghiz

Asociația Viitor și Oportunitate pentru Cultură și Educație a transformat fosta groapă de gunoi a localității Hoghiz în destinație turistică. Ce pot vedea acum turiștii la Hoghiz

O nouă destinație turistică a fost pregătită în județul Brașov. Localnicii și turiștii pot vizita de acum micro canionul de bazalt de la Hoghiz , cel mai „proaspăt” obiectiv turistic din județ.

Până foarte recent era doar o groapă de gunoi, acoperită în ultima vreme de buruieni. Asociația „Viitor și Oportunitate pentru Cultură și Educație” s-a gândit să transforme zona din una de care se ferea toată lumea, în una care să fie căutată de cât mai mulți oameni.

„Totul a început în această primăvară, în luna martie, când am făcut o ecologizare în jurul cascadei din Hoghiz, care, la acea vreme, era plină de deșeuri. De altfel, localnicii numeau acest loc „Groapa de gunoi a satului” și foarte mulți aruncau aici toate lucrurile de care nu mai aveau nevoie”, a povestit Kinga Emese Bănică, președinta asociației.

Membrii asociației s-au gândit că un asemenea loc nu face deloc cinste localității și au decis să redea viața gropii de gunoi. Au scris un proiect și au aplicat cu el la un program derulat de Consiliul Județean Brașov. Proiectul a fost unul câștigător și așa a venit finanțarea de la Județ.

Traseu cu facilități pentru tineri

Asociația a ecologizat zona, a tăiat vegetația invazivă, iar Kinga Bănică spune că aceasta nu mai fusese tăiată după Revoluție. Astfel, întreaga zonă a început să arate cu totul altfel, iar implementarea unui proiect prin care la Hoghiz să găsim o oază de liniște și răcoare devenea acum posibilă.

„Este un traseu care are aproximativ 900 de metri şi se poate vizita de către oricine, bineînţeles, cu încălţăminte potrivită. Se poate vedea cascada, care, de fapt, reprezintă surplusul de apă de la izvorul care alimentează toată zona comunei noastre. Am realizat pentru copii un traseu de escaladă, având în vedere că zona este o zonă plină de grote. Am ales un traseu destul de uşor, pe care orice copil îl poate parcurge cu atenţie. Ne-am gândit să facem o mini alee senzorială, pentru copiii cu autism. Am făcut şi o zonă de relaxare pentru tineret”, a mai spus președinta asociației brașovene.

Obiectivul a fost realizat în cadrul proiectului „Tineretul Hoghizului se reîntoarce la natură”, iar intrarea este liberă.