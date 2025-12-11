Apă bună de consum după aproape două săptămâni. DSP Prahova a ridicat restricţiile în în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie.

Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi, Băneşti a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.

"Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (excepţie Spitalul Orăşenesc Băicoi), Băneşti (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)", anunță DSP Prahova.

Prefectura Prahova explică că pentru Spitalul Orăşenesc Băicoi restricţiile rămân în vigoare temporar, deoarece în reţeaua interioară a unităţii, într-un punct izolat, o probă nu s-a încadrat în limitele admise, potrivit Agerpres.

DSP Prahova efectuează prelevări suplimentare, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

"În ceea ce priveşte restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)", subliniază DSP Prahova.