Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Moarte fulgerătoare a unei tinere de 19 ani, la scurt timp după ce a născut. „A spus că nu mai poate merge”. Ce au descoperit medicii

Publicat:

Tragedie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, unde o tânără de doar 19 ani a murit la scurt timp după ce a născut. Femeia, care urma să fie externată, s-a prăbușit brusc, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

O tânără de 19 ani a murit la SJ Braşov la scurtă vreme după ce a născut. FOTO: Facebook
O tânără de 19 ani a murit la SJ Braşov la scurtă vreme după ce a născut. FOTO: Facebook

Autoritățile au confirmat că pacienta născuse natural, sub supravegherea unui medic, la Maternitatea Brașov. În primele zile, evoluția ei postnatală fusese stabilă, fără semne evidente de complicații.

Situația s-a înrăutățit brusc în ziua în care era propusă pentru externare. Tânăra a acuzat o stare de rău și a spus că nu mai poate merge. În scurt timp, starea ei s-a degradat rapid, prezentând semne de cianoză, spun medicii, membrele superioare și inferioare schimbându-şi culoarea, semn că sângele nu mai circula normal.

„Marți era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău și a spus că nu mai poate merge, după cum este menționat în foaia de observație. Pacienta a fost examinată de urgență și s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare și superioare. Deci arăta ca și cum sângele nu mai ajunge la mâini și la picioare”, a declarat dr. Tudor Andrei Iacovache, purtătorul de cuvânt al Maternității Brașov, citat de radiobrasovfm.

Potrivit acestuia, analizele au indicat grave tulburări ale sistemului de coagulare și o saturație scăzută a oxigenului în sânge. Dat fiind tabloul clinic sever, pacienta a fost transferată la Spitalul Județean pentru investigații și tratament de specialitate.

La spital, medicii au decis că este necesară o intervenție chirurgicală de urgență. Suspiciunea era că starea gravă a pacientei avea cauze uterine. I s-a efectuat o histerectomie (îndepărtarea uterului), iar medicii au explorat și cavitatea abdominală. Din păcate, tânăra a murit câteva zile mai târziu, pe secția de terapie intensivă.

Presa locală citează surse medicale care spun că ar putea fi vorba despre o necroză uterină, însă concluziile oficiale vor veni abia după finalizarea necropsiei.

Între timp, nou-născutul se află în continuare în grija personalului de la Maternitate, la solicitarea familiei, care se ocupă de funeralii. Femeia mai avea un copil, în vârstă de un an.

Conducerea spitalului a notificat autoritățile, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii de la Secția 1 Brașov au început cercetări pentru a verifica dacă au fost comise greșeli în actul medical sau în monitorizarea postnatală a pacientei.

„Din informațiile pe care le avem, este înregistrat dosar penal având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpă, cercetările fiind efectuate în prezent de Secția 1 de Poliţie”, au transmis reprezentanții Parchetului.

Braşov

