Magazinul clasei, o idee de succes. Învățătoare: „Am văzut viitorul mai luminos al comunității”

La un an de la deschidere, Magazinul Clasei a făcut ca la școala din Budila (Brașov), care era frecventată de câteva zeci de elevi, acum să fie aproximativ 200 cursanți. Ideea de succes ar putea exista peste tot.

Există oameni care transformă totul în aur, la o simplă atingere. Cel puțin la prima vedere este vorba de o atingere simplă, deoarece, de fapt, transformarea are loc datorită sufletului pus de fiecare în ceea ce face. Mulți spun că acesta este ingredientul secret pentru o ideea de succes.

Un astfel de om este Caty Roos, o brașoveancă pentru care să-i ajute pe copiii care nu au nicio șansă de viitor este principalul scop în viață. Așa s-au născut multe idei fructuoase, prin care copiii au primit ajutorul de care aveau nevoie ca să depășească mult condiția părinților lor.

La Budila, Caty Roos a întâlnit exact ce avea nevoie pentru ca ideile sale să-și atingă maximul de potențial: învățătoarea Elza Fejer, persoana dedicată, care crede că poate muta munții și demonstrează că o și face. Astfel a apărut o idee de succes.

Unde statul eșuează, oamenii pot avea succes

Statul Român alocă resursele pe care le cunoaștem pentru educație, dar își arată parcă de prea multe ori limitele. Procentul copiilor care abandonează școala în comunitățile sărace este înspăimântător de mare. Cei care ajung să termine cele zece clase minime obligatorii sunt excepțiile extrem de fericite.

Cu toate acestea, o idee venită de la Caty Roos și aplicată de Elza Fejer a făcut ca numărul elevilor care au abandonat școala să se reducă incredibil de mult și chiar să vină la cursuri elevi care nu prea mai dădeau pe acolo.

În urmă cu un an, la școala din Budila se inaugura Magazinul Clasei. Ideea era simplă: copiii care vin la școală la toate orele primesc un număr de puncte, în fiecare zi. Cei care reușesc să vină în toate cele cinci zile își pot cumpăra de la Magazinul Clasei haine, rechizite, încălțăminte, jucării, dulciuri sau produse de igienă - toate donate de binevoitori.

Mersul la școală a devenit obișnuință pentru copiii din familii nevoiașe

Posibilitatea cumpărării de bunuri prin simpla prezență la școală a atras mulți copii din comunitatea săracă și i-a ținut la cursuri pe cei care se gândeau să renunțe. Învățătoarea din Budila spune că Magazinul Clasei i-a reconfigurat chiar și ei viața.

„L-am adoptat foarte repede, fără să clipesc, parcă îl așteptasem să apară fără să-mi închipui că-mi va fi greu. Aveam nevoie de el: să motiveze, să aducă fericire, să dea sens muncii mele . Nu m-am gândit că voi fi acuzată că cerșesc pentru cei leneși, că mă laud pe rețelele sociale sau că le dau de lucru în plus și altora, împovărându-i. Am văzut doar șansa pe care o oferă spre educație unor copii fără posibilități și nevinovați, dornici să-și schimbe soarta. Am văzut viitorul mai luminos al comunității din care fac parte”, mărturisește dăscălița.

Învățătoarea spune că ea nu poate scădea rata natalității în comunitatea săracă a satului, nici nu-i poate pedepsi pe părinții care-și neglijează și exploatează copiii, dar își poate face meseria cu drag.

De Sărbători, președintele Asociației Brașovul Altfel, Radu Paul, le-a dat sfatul potrivit, care a făcut ca Magazinul Clasei să facă un salt cantitativ, dar și calitativ, important. Astfel, la finalul lunii ianuarie, aproximativ 200 de copii și-au valorificat punctele strânse și s-au bucurat de produse de strictă necesitate.