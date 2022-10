Magazinul Clasei aduce copiii la școală. Ideea care a crescut prezența la ore în zonele defavorizate

Proiectul Magazinul Clasei, creat de un ONG din Brașov, a crescut numărul copiilor prezenți la ore cu peste 30%. Pentru ca acesta să poată continua, este nevoie de donații.

La jumătatea anului 2021, Caty Roos, președintele Asociației Eltera din Ghimbav, Brașov, a avut o idee deosebită pentru scăderea ratei abandonului în școlile cu mulți copii din medii defavorizate: Magazinul Clasei.

În școlile în care a implementat proiectul, Asociația Eltera ducea rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și jucării. Pentru fiecare zi în care veneau la școală, elevii primeau un punct. Cei care reușeau să strângă cinci puncte în aceeași săptămână primeau dreptul să-și aleagă ce doreau de la Magazinul clasei.

Proiectul a fost implementat cu succes în cartierul Fișer al orașului Rupea și în comuna Budila. La școala din Budila, Caty Roos a colaborat foarte bine cu învățătoarea Elza Fejer, iar succesul le-a determinat pe alte 12 cadre didactice să aplice metoda.

„Cu Caty ne știm de câțiva ani, când a venit unul din copiii de care avea grijă în clasa mea. Când a intrat în sala de clasă s-a uitat în jur și primul lucru pe care l-a spus a fost: <Ce mai aveți nevoie pe aici?>. Apoi ne-a adus rechizite, haine, produse de igienă și altele. De atunci ne tot ajută și, între timp, am devenit prietene. Anul trecut mi-a povestit despre proiectul “Magazinul Clasei” și mi-a plăcut foarte mult. Am discutat cu colegii mei din școală și am decis să îl implementăm în Budila”, a povestit Elza Fejer.

E nevoie imediată de pastă și periuțe de dinți, săpun și gel de duș. De asemenea, îmbrăcăminte și încălțăminte de toamnă și iarnă pentru copii între 6 și 12 ani.

Obiectele din Magazinul Clasei sunt donate de binevoitori, doar că acum acestea sunt foarte puține, astfel că școala face apel la cei care pot veni în sprijin. Efectul proiectului este unul extrem de pozitiv, deoarece, potrivit învățătoarei, numărul de elevi prezenți la clasă a crescut cu peste 30%.