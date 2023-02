Transportul nedecontat, „ghimpele” care a îndepărtat de școală generații de liceeni

Deși un ordin de ministru emis în decembrie anul trecut a instituit posibilitatea ca elevii să ceară sume în avans pentru plata transportului, școlile nici până astăzi nu sunt pe deplin pregătite să-l aplice.

Până în decembrie 2022, decontarea cheltuielilor de transport către elevi s-a făcut la o valoare care nu acoperea nici pe departe costul real. Din decembrie, printr-un ordin al ministrului Educației, se prevede decontarea banilor în avans, sub forma unei sume forfetare (60 lei/lună pentru distanța de până la 3 km, plus 6 lei/lună pentru fiecare kilometru în plus. Dacă în continuare costul real este peste suma rezultată din calcul, suma decontată elevului se poate dubla, fără a depăși costul efectiv al abonamentului), iar după achitarea abonamentului, elevul să vină cu documentele la școală pentru a primi diferența, dacă suma forfetară a fost sub costul real al abonamentului/biletelor. Sunt însă licee care nici până la această dată nu au achitat sumele, pentru că prevederile sunt neclare, se plâng contabilii.

Inspectorii școlari generali și contabilii șefi din IȘJ-uri au avut o videoconferință cu reprezentanții Ministerului Educației, urmată de consultarea directorilor, iar de peste două săptămâni se așteaptă precizări suplimentare.

„Se dau în avans sume forfetare fără justificare, or noi, contabilii, nu ne încumetăm să facem asta. Pe salariile astea de mizerie pe care le avem, dacă ni se mai și impută...”, se apără contabilii din Inspectoratul Școlar Olt.

Școlile sunt pe cont propriu

În județul Olt, banii pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru ianuarie s-au primit în ultimele zile din ianuarie, prin urmare elevii și-au plătit inițial transportul tot din banii familiei. Speranța este ca în februarie să-i primească pe cei pentru luna în curs, dar și, în avans, pe cei pentru martie. În lipsa precizărilor venite de la minister, asta se va întâmpla doar în acele licee în care conducerea decide să facă plățile.

Directorii gimnaziilor au cele mai mari reticențe, pentru că nu știu dacă este legal să deconteze naveta elevilor care vin dintr-o localitate în care există gimnaziu. Un mare semn de întrebare au și directorii școlilor care au elevi din aceeași localitate, dar din sate situate și la zece kilometri distanță de școală, cărora nu li se asigură transport cu microbuz școlar, pentru că ordinul spune că se decontează cheltuielile elevilor domiciliați în altă localitate.

O listă lungă de nelămuriri au și cei de la liceu. Printre altele, nu e clar cum se calculează suma forfetară în zilele libere și în vacanțe, cum decontează biletele/abonamentele emise de către operatori care nu specifică ruta și numărul de km parcurși, care sunt zilele de venire-plecare pentru elevii din cămin etc.

Când elevii aproape că nu au variantă

La Liceul Agricol „Dimitrie Petrescu”, din Caracal, 90% dintre elevi sunt navetiști, spune directorul. Pentru ei, faptul că până la prezentul ordin se decontau, de exemplu, dintr-un abonament de peste 200 lei, doar 60 lei, a fost o reală piedică, mulți renunțând să mai vină la școală. Alții, deși familiile fac eforturi și plătesc, s-au trezit că au rămas fără cursă, întrucât șoferilor de microbuz nu le mai convine. Pentru alți copii, cu situație materială precară, profesorii de la Liceul Tehnic Metalurgic din Slatina au făcut chetă la începutul anului școlar și le-au achitat abonamentele. Soluția pe care un director din Olt a propus-o la un moment dat, respectiv aceea de a se se crea curse regulate doar pentru elevi, la nivel județean, a fost apreciată drept „fantezistă”, spune acesta.