Incendiu într-un bloc din Braşov. O pensionară a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un incendiu a izbucnit, duminică, 1 februarie, într-un bloc din municipiul Braşov. Şase persoane s-au autoevacuat, iar o pensionară a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.

În jurul orei 12:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe din municipiu, potrivit Biz Brasov

Două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD au intervenit la locul incendiului

Flăcările se manifestau în interiorul locuinței, unde au ars mai multe elemente de mobilier.

Șase persoane s-au autoevacuat din apartamente situate în imobilele învecinate.

„Proprietara apartamentului, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu fum, fiind asistată medical la fața locului de către echipajul SMURD, urmând a fi transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare”, a transmis ISU Brașov.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp.

Pompierii urmează să stabilească ce anume a provocat incendiul.

